Sense futbol ni rugbi per la neu

La intensa nevada que va caure sobre el país dimecres comporta que els terrenys de joc es trobin impracticables i que s’hagin de suspendre partits del cap de setmana. Demà no podrà jugar a la Borda Mateu l’FC Andorra, que s’havia d’enfrontar al CF Vilanova. Diumenge tampoc es podrà disputar al mateix lloc tota la 13a jornada de la Lliga Multisegur Assegurances. També va suspendre el matx el VPC, que s’enfrontava a l’Estadi Nacional al Lézat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació