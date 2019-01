L’hoteleria celebra el nou sistema d’adquisició d’entrades del Cirque

El sector hoteler ha rebut amb molt bons ulls la proposta d’Andorra Turisme per flexibilitzar l’adquisició d’entrades per al nou espectacle del Cirque du Soleil, que un any més aterra al Principat durant el mes de juliol amb la funció Rebel. Després de les queixes dels hotelers durant l’any passat sobre el mecanisme de reserva anticipada, ja que asseguraven que no els sortia rendible i que els assignaven les localitats amb pitjor visibilitat, el Govern ha rectificat i els ha plantejat un doble sistema d’adquisició.

La reserva d’entrades garantides donarà accés a les places centrals de la graderia, les de millor visibilitat

«Per una banda, es mantindrà la reserva d’entrades garantides, que es durà a terme entre el febrer i el març i oferirà els seients situats a la part central de la graderia, i per l’altra s’introduirà un sistema online al qual podrem accedir amb uns codis específics per reservar més localitats per a un dia concret a última hora», ahir va avançar a aquest rotatiu la presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra (AHA), Cristina Canut, després de mantenir una reunió amb Andorra Turisme sobre aquesta qüestió. Tot agraint que el ministeri hagi considerat les necessitats del sector, Canut va pronosticar que «aquest sistema ens ajudarà a fomentar la venda d’entrades».

Ajustar-se a la demanda

Fins ara, els hotels estaven obligats a reservar les entrades que volien a la primavera i després ja no en podien adquirir més. «Solíem comprar-ne a l’alça perquè després ja no tindríem més oportunitats, però el problema és que aquelles que no aconseguíem vendre, ens les menjàvem», va explicar la presidenta d’AHA. Amb la nova fórmula, en canvi, si els sobren entrades, podran vendre-les a través del sistema online i Andorra Turisme s’encarregarà de recol·locar-les sempre que la resta ja s’hagin esgotat. «Ara podrem ajustar una mica més l’adquisició d’entrades garantides i després anirem reservant sobre la marxa. I si ens en sobren, tindrem més opcions de donar-los sortida», va manifestar Canut tot insistint que es tracta d’una «molt bona notícia» malgrat que des d’Andorra Turisme els ho han plantejat com una primera proposta i encara no han entrat a detallar-la.

Operador de pes

La presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra va aprofitar per recordar la importància del sector hoteler en la venda de localitats per a l’espectacle de la companyia canadenca. «Som un operador important perquè, a més de donar sortida a les entrades, aquestes estan associades a les pernoctacions, és a dir, impliquen fer nit a Andorra, de manera que també podem contribuir a donar vida al comerç», va indicar Canut.

De fet, segons van explicar des d’AHA, la reserva d’entrades portava dos anys a la baixa i l’objectiu d’Andorra Turisme era revertir aquesta tendència. «El sistema abans era molt rígid, però ara ens resultarà més fàcil fer paquets amb les entrades perquè vingui més gent a veure el circ i després es quedi a dormir», va assenyalar Canut. La presidenta d’AHA va remarcar que es tracta d’un producte força consolidat, però que la clau és «anar de la mà i sobretot col·laborar conjuntament per fer país».