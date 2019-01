La previsió d’ocupació per al cap de setmana supera el 80%

Segons les dades provisionals que ahir va facilitar la Unió Hotelera a aquest rotatiu, l’ocupació prevista per a aquest cap de setmana és d’un 83% a escala global i inclús superior per a les parròquies més altes. La millor previsió és per a Encamp, amb un 94% d’ocupació, seguida d’Ordino, amb un 88%, i Canillo, amb un 84%, que és on es concentren la majoria d’accessos a les pistes d’esquí, que aquest cap de setmana ja estaran operatives pràcticament al 100%. Ja per sota de la mitjana, es troben Sant Julià, amb un 82%, La Massana i Andorra la Vella, totes dues parròquies amb un 81%, el Pas de la Casa, amb un 79%, i finalment Escaldes-Engordany, amb un 77%.

Primer cap de setmana de feina

Des d’Autèntics Hotels d’Andorra, les previsions són igual d’optimistes i si bé ahir ja es va superar el 60% d’ocupació, el pronòstic per a aquest cap de setmana és assolir entre el 90 i el 100% d’ocupació en la majoria d’hotels. «Les intenses nevades d’aquesta setmana s’han notat de forma immediata en les reserves d’aquest divendres i dissabte», va explicar la presidenta d’AHA, Cristina Canut, tot subratllant que aquest és «el primer cap de setmana després de festes que treballem una mica més».

Tot i que el gener va començar bé perquè l’ocupació va ser força elevada durant les festes de Nadal, i més tenint en compte que Reis va caure en diumenge, Canut va destacar que «hem estat patint la falta de precipitació uns quinze dies, ja que no hi havia ambient de neu i la gent només pujava a passar un dia». Amb el canvi de tendència meteorològica, la presidenta d’AHA confia que «s’animi» l’entrada de reserves els propers dies.