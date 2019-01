Esteve conclou els Mundials sub-23 amb una 13a posició

Els Campionats del Món sub-23 de Lathi (Finlàndia) finalitzaven amb la prova de 30 quilòmetres clàssics. Irineu Esteve la va completar a la 13a posició, en una cursa en la qual va anar de menys a més.

El fondista andorrà no va començar bé i en el primer quilòmetre era 21è. De mica en mica va anar recuperant places, amb diferències curtes respecte als esquiadors capdavanters. En el tram final el ritme va augmentar i Esteve signava un crono d’1.17.58,1 hores. El guanyador va ser el rus Andrey Sobakarev amb 1.17.19,1, seguit pels seus compatriotes Ivan Kirillov (1.17.22,6) i Ivan Yakimushkin (1.17.24,0). «Era una cursa en clàssic i aquest any ens està costant una mica més. Crec que hem començat una mica malament», indicava Esteve, però «a mesura que avançava la cursa m’he trobat millor. Llàstima al final, per estar un pèl enrere per poder mantenir el grup de davant, que s’ha escapat. Ens han tret uns 30 segons i al final no he pogut estar en la lluita». Com a balanç de la cita mundialista, valorava que «el 9è lloc de l’altre dia i el 13è d’ara podien haver estat millor, però també pitjor, així que penso que és un resultat normal».

D’altra banda, en esquí alpí al gegant de les Saisies (França), Àxel Esteve va concloure cinquè amb un crono d’1.57,16 minuts, mentre que Àlex Rius era sisè amb 1.53,23. Xavi Salvadores va ser 19è (1.58,47), Bartumeu Gabriel 36è (2.01,35), Xavier Cornella 42è (2.02,10), Quim Rodríguez 51è (2.03,11), Roger Bartumeu 66è (2.05,36), Ty Acosta 70è (2.05,62) i Robert Ferrari 73è (2.06,80). Albert Torres no va concloure la primera mànega. El vencedor de la cursa va ser el francès Florian Loriot (1.55,64).

Al segon eslàlom nocturn de la Copa d’Europa de Melchsee Frutt (Suïssa), Mireia Gutiérrez va ser 16a amb un registre d’1.47,92. La va penalitar la primera mànega, on només va poder ser 29a. A la segona va obtenir el cinquè millor temps. La victòria se la va adjudicar l’alemanya Marlene Schmotz (1.45,19).