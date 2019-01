Troguet, «indignat» per no ser convidat a la Taula Transversal del Pas

Aquest dimarts, la Taula Transversal de l’Oci Nocturn del Pas de la Casa va celebrar una segona trobada, en la qual touroperadors i locals van demanar a les autoritats allargar l’horari de tancament de les 03.00 a les 05.00 hores. En aquesta reunió, organitzada pel Ministeri de Turisme, però, els grups de l’oposició no van ser-hi presents, ja que no se’ls va convidar. El conseller liberal Jordi Troguet es va mostrar «molt indignat», perquè ell també «forma part del Comú i de la Taula» i «si van poder avisar al cònsol, també ens haurien pogut avisar a nosaltres», va considerar. A més, va assegurar que s’havia assabentat de les possibles mesures preses a través de Twitter i va recordar que «per l’escudella d’Encamp, ens van fer el mateix». «Sembla que l’oposició no compti per res, que ni se’ns vegi», va etzibar Troguet.



El conseller del PS encampadà Joan Sans, tot i no estar tan enfadat, va criticar el «rèdit polític» que el comú pretén treure d’aquesta Taula, «quan només hauria d’estar formada pel teixit empresarial i els recursos tècnics de les administracions». «Aquestes reunions han de ser molt tècniques, però la nostra percepció és que allà només hi ha una desfilada de representants polítics que no ajuda a resoldre els problemes del poble», va opinar Sans. Respecte a la proposta dels responsables de l’oci nocturn del Pas, el socialdemòcrata va demanar «no tancar-se en banda» i «analitzar-la» degudament.



De cara a la pròxima reunió, va avançar Troguet, «estarem més atents» i, com que qui l’organitza és el comú i no el Ministeri, «ho tindrem més fàcil» per participar-hi, va pronosticar.