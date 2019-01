Navarro no s’espera «bones paraules» a la pista de l’UCAM

Tornar a casa mai no és fàcil, i Ibon Navarro no s’espera precisament una rebuda com la del fill pròdig a la Bíblia. El tècnic del BC MoraBanc Andorra torna al pavelló que va ser casa seva durant l’any passat i té clar que «quan comenci el partit seré l’enemic públic número u. No hi haurà bones paraules amb el rival però és normal. Això és esport, una competició d’alt nivell i la gent vol guanyar», afirmava el basc.

El MoraBanc s’enfronta a l’UCAM Múrcia avui a les 20.30 hores al Palau d’Esports de la ciutat i Navarro va apuntar que serà «un partit en tensió, en el qual ens haurem de superar a nosaltres mateixos quant a desplegament físic, perquè és una de les seves virtuts. Tenen el poder físic d’un equip d’Eurolliga. Serà un partit intens i llarg en el qual hi haurà bons i mals moments que haurem de saber gestionar. De ben segur que el partit ens exigirà molt des del punt de vista físic».

Aquesta exigència física pot generar problemes al conjunt del Principat: «sovint et fa cometre més errors de concentració i en el tir. Crec que la baralla del rebot serà una de les claus i controlar el seu joc obert és molt important. Si els obliguem a jugar molt de temps a mig camp, tindrem la possibilitat de competir contra ells amb un tanteig baix. Si no, ells posaran moltes traves i problemes per anotar». Avui dia, el Múrcia es troba en una situació bastant irregular. Mentre que està fent un bon paper a Europa, a l’ACB es troba en les posicions de descens, per sobre del Delteco.

Tot i això, no seria la primera vegada que els tricolors perden amb un equip cuer. «Hem d’aprendre dels errors. Ells tenen cinc victòries però la realitat és que aquí podrien haver guanyat i a Tenerife també. Aquesta lliga és súper igualada. Són un equip a qui jo respecto molt per la manera de jugar que tenen. És molt perillós i crec que és molt enganyosa la situació que tenen ara mateix quant a número de victòries. Crec que hem de ser intel·ligents, i més sabent que juguem a Múrcia, en un dels pavellons on la gent pressiona més i dona més suport a l’equip. Això és un afegit quant a dificultats. No penso que el partit pugui ser fàcil de cap de les maneres», considerava Navarro. Ara mateix l’equip es troba en un bon moment després d’aconseguir passar a quarts de final de l’EuroCup. Tot i això, Michele Vitali va afirmar que «sempre poden sorgir dificultats. S’ha de treballar per fer créixer l’equip, costi el que costi». Quant al rival, va assegurar que «cal treballar molt en defensa. Espero un partit molt dur i físic».

El Múrcia ha incorporat un parell de jugadors les últimes setmanes: Dino Radoncic i Luka Mitrovic. «Dino els ha donat un relleu natural per a Sadiel Rojas. Però també és veritat que hi ha molta combinació quant a què Alex Urtasun juga d’u o de dos i que puguin comptar amb Charlon, Soko i Doyle alhora. Tenen molts cinquets en la línia exterior. I a dins amb Mitrovic han guanyat algú que pot jugar al cinc i al quatre. Tenen molta polivalència en la línia interior i exterior i això requereix que tinguem molta més concentració a l’hora d’escollir les regles defensives i què decidim què volem pal·liar amb l’atac. Insisteixo que crec que és un equip ben armat i que té un potencial molt elevat. No està més amunt per petits detalls», va subratllar el tècnic. D’altra banda, els d’Ibon Navarro no podran comptar amb David Jelínek, que encara s’està recuperant de la lesió al genoll i que podria incorporar-se la setmana que ve. D’altra banda, Andrew Albicy ha viatjat amb l’equip però no se sap si podrà jugar. «Ha millorat molt i si ho fa una mica més abans del partit, potser ens pot ajudar, però jo sóc reservat. Sani Campara viatja amb nosaltres.

Els precedents

Els dos equips s’han enfrontat a Múrcia vuit vegades i empaten en nombre de victòries. En els tres darrers duels, van guanyar els locals. Tot i això, a la primera volta, una cistella d’Oliver Stevic a quatre segons del final, va donar la victòria al conjunt andorrà.