Despres seguirà al volant d’un Mini al pròxim Dakar

La duresa del ral·li Dakar fa que al llarg del recorregut i les etapes succeeixin contratemps. Cyril Despres, se’n va trobar de tot tipus al Perú, però tot i així va ser capaç de concloure a la cinquena plaça de la categoria de cotxes. L’any vinent tornarà a la prova, amb ubicació encara per escollir i potser un canvi de continent. Sigui on sigui, seguirà portant un Mini.

El resident seguirà amb un bugui de la marca britànica a la pròxima edició. En la que acaba de finalitzar l’estrenava amb el vehicle que s’ha mostrat «fiable», assegura Despres. Confia a poder fer un salt a la classificació, ja que «la velocitat la tenim» i si no fos per les incidències continuades, ja sigui per ajudar un altre pilot, quedar-se enganxat en una duna, hauria tingut opcions d’assaltar el podi. Recorda que «ho hem passat fatal» i per aquest motiu «estic orgullós d’haver acabat cinquè. He estat més al davant que Peterhansel i Sainz, que tenen molta experiència». Amb el Perú com a protagonista, l’exigència va ser màxima. «A Sud-amèrica mai s’havien fet més de 200 quilòmetres de dunes pures. En aquesta edició han estat 580». En cadascuna d’elles «mai veus on vas» i «l’energia que gastes quan no saps quan cauràs en un forat o et quedaràs plantat, és una tensió permanent». Per aquest motiu «no vaig lluitar contra Carlos Sainz Stéphane Peterhansel o Nasser Al-Attiyah, vaig fer-ho contra el desert, un element natural».

Per com estava plantejat l’itinerari, va haver-hi «massa sorra», que va ser «massa exigent per a la majoria». Amb 19 anys de bagatge a la prova, «he guanyat algun Dakar on tot era fàcil. En aquest no ho ha estat ni un dia». Per a la propera edició tot són especulacions. Es parla de tornar al continent original i competir a Namíbia i Sud-àfrica, que «em sembla una bona opció», i també es parla de països com Qatar i Dubai. Però els països sud-americans «no deixaran marxar el ral·li Dakar tan fàcil», pel ressò mediàtic que té i per «entusiasme de la gent». Paraguai i Xile poden tornar a ser protagonistes i «m’agradaria tornar a Argentina», afirma Despres, que quasi amb total probabilitat canviarà de copilot i Jean Paul Cottret no seguirà al seu costat.