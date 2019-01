Arrenca la Font Blanca

La Copa del Món d’esquí de muntanya arriba a Andorra amb la cursa de la Font Blanca. Ahir es va donar el tret de sortida a l’esdeveniment a Ordino en la que va ser la primera roda de premsa prèvia a una competició de la Copa del Món ISMF. En aquesta van comparèixer els top3 de la classificació general masculina i també s’hi van convidar les tres millors atletes de la competició femenina, però hi va haver baixes en el seu cas. Així doncs, van ser Xavi Areny -en representació de l’equip nacional-, els italians Robert Antonioli i Michele Boscacci i els suïssos Iwan Arnold i Marianne Fatton els protagonistes d’aquest pas endavant cap a la professionalització d’un esport que lluita per ser olímpic a partir dels jocs del 2026.

Amb només una prova disputada, la d’Àustria el cap de setmana passat, els corredors només han puntuat en dues curses: un esprint i una individual. No obstant això, els corredors més bons ja comencen a marcar territori. Aquest és el cas de l’italià Michele Boscacci, qui a Àustria va acabar vuitè en l’esprint i primer en l’individual. Tot i això, ahir va explicar que el poc temps de diferència entre les dues cites del campionat podria afectar el seu rendiment: «Vinc una mica influenciat per l’esforç que vaig fer i pels pocs dies que hem tingut per recuperar-nos i preparar la prova d’Andorra». Però l’italià és optimista: «Arribo confiat i espero millorar la meva capacitat; si hi ha bona neu i fa bon temps, tot anirà bé».

D’altra banda, el seu company d’equip, Roberto Antonioli va afirmar que té «molta confiança en l’organització i el recorregut que ens oferirà, ja que cada any respon de la millor manera encara que les condicions climatològiques siguin adverses» arran del fet que l’organització de l’esdeveniment s’hagi vist obligada a canviar el recorregut de la prova individual a causa del risc d’allaus derivat de les nevades d’aquesta setmana. Sobre l’absència de Kilian Jornet, va comentar que és un fet que pot influir en la repercussió mediàtica de l’esdeveniment. «Es perd una bona figura per a l’esquí de muntanya, però esperem i desitgem que surti algú com ell. És normal que es plantegi nous reptes», afegia l’italià.

El tercer a comparèixer va ser el suís Iwan Arnold, que va començar amb molt bon peu a Àustria «Estic molt orgullós de ser aquí, assegut en una de les cadires que ocupen els tres millors corredors de la classificació general», va apuntar. Arnold té un palmarès més modest però està cridant l’atenció: «Espero fer-ho el millor possible. Sóc fort en esprint i aquest any una mica més en vertical... crec que puc fer-ho bé a la individual i així mantenir-me a les posicions capdavanteres de la classificació general», assegurava.

Altrament, el representant de l’equip nacional, Xavi Areny, va destacar que «és un plaer poder compartir aquests moments amb ells i tenir-los a les muntanyes on semptre entrenem». Quant als canvis de traçat i condicions de la pista va remarcar que «qualsevol canvi ens afecta però és millor córrer amb aquestes condicions de neu que no amb les que hi havien abans de les nevades d’aquesta setmana». Així mateix, va ressaltar que el fet de competir a casa és una arma de doble fulla: «A casa tens tota la teva vida al voltant de la cursa i en part és una distracció, mentre que quan estem a fora estem a un hotel i només pensem a menjar i competir».

La primera sortida d’avui serà la de la prova individual masculina sènior, prevista per les 9.40 hores a la zona de Planells d’Arcalís.