Tots els sindicats planten al Govern però la llei se segueix desplegant

Tots els sindicats van plantar ahir la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, que els havia convocat a les 9.30 hores per començar els treballs de desplegament reglamentari de la Llei de la Funció Pública. Fins i tot els representants dels Bombers, els únics que fins ahir al matí semblava que hi assistirien van acabar declinant la invitació per motius d’incompatibilitat amb les seves responsabilitats laborals. Segons va explicar Joan Torra, el president de l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA), en realitat, ells ja havien advertit que l’horari proposat per a la reunió no els anava del tot bé «perquè estàvem de guàrdia tots els que havíem d’assistir a la reunió i no podíem canviar-la. No hem pogut anar-hi». «Nosaltres mai havíem comunicat al ministeri oficialment la nostra assistència», va explicar i va afegir que ja havien informat al Govern que «tot dependria de l’organització dels superiors per a aquell dia».



A més, Torra va assegurar que havien «demanat el calendari de les reunions per poder-nos organitzar amb temps». Un calendari que esperen rebre actualitzat per a les properes trobades proposades, de manera que els Bombers confien en poder-se organitzar per assistir a les pròximes reunions perquè segueixen assegurant que, per principi, volen assistir a totes les reunions per escoltar l’altra part encara que no hi estiguin d’acord.

Retirada prèvia

La resta de sindicats convocats, USdA, Sipaag, SEP, CFPA i duaners, ja havien advertit el dijous al vespre que no assistirien a la trobada per la voluntat majoritària dels seus integrants.

No obstant el fet que cap representant sindical es presentés a la cita, la ministra Descarrega va fer arribar una carta a aquests col·lectius tot recordant-los que els treballs per desenvolupar els reglaments començarien igualment sense ells donat que «la Llei estipula que el Govern ha d’aprovar les normes reglamentàries necessàries en un termini màxim de sis mesos», segons va explicar l’Executiu a través d’un comunicat ahir a la tarda. Tot i la plantada, en el mateix document, la ministra reitera «la voluntat del Govern de convidar-los a la participació, donant resposta a la seva demanda, exposada durant les negociacions de la llei, d’establir l’obligatorietat d’aprovar els reglaments corresponents en els sis mesos posteriors a l’aprovació».

Fort escepticisme

La insistència en la invitació expressada per Descarrega xoca frontalment amb l’escepticisme sobre la utilitat d’aquestes reunions manifestada per tots els sindicats. «Per a què», es preguntava el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, sobre el sentit de portar a terme aquestes reunions per a una norma que oposen frontalment i que «no considerem la Llei de la Funció Pública sinó la llei de Descarrega».



Sobre el document amb els temes previstos per a la reunió d’ahir que el Govern va fer arribar als sindicats absents, tan Ubach com Torra van indicar que no havien tingut temps per analitzar-los: «No l’hem pogut mirar encara, però tracta sobre el desenvolupament de la llei i els reglaments que s’han de treballar», va avançar Torra.



Preguntat sobre l’esdevenir de les pròximes reunions, Ubach va assegurar que «ho hem de parlar entre nosaltres i veure què fem, de moment, el que tenim clar és que anem a eleccions i d’aquí res comença la campanya electoral. Evidentment els sindicats hi serem perquè aquesta reforma de la Funció Pública serà un punt clau, que ningú ho dubti».