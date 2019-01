Laika surt al carrer per «conscienciar la justícia»

Respecte a la sentència emesa, producte d’un judici ràpid el mateix dia que el perjudicat va ser detingut, Mas segueix afirmant que «la legislació es va aplicar malament, el Batlle es va basar en l’antiga». La justícia va condemnar l’home, resident de 31 anys, a set mesos de presó condicional, pagament d’una multa de 600 euros i a la prohibició d’exercir professions relacionades amb els animals i d’aconseguir el permís de caça o de pesca durant un any. Una pena «molt indigna», ja que el Codi Penal castiga amb entre un i dos anys de presó i una sanció d’entre 3.000 i 9.000 euros l’acció de matar un animal –i en aquest cas van ser dos–. En aquest sentit, el que pretén l’associació amb la protesta d’avui és que «la justícia prengui consciència i apliqui la llei com toca». Tot i això, reconeix que la Batllia «no admetrà que es va equivocar», en relació al comunicat publicat pel president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, en el qual deia que la llei s’havia aplicat correctament, al contrari del que Mas havia explicat després de reunir-se amb ell.

Laika surt avui al carrer per fer «un acte de pressió» sobre l’aplicació de la legislació en la sentència contra l’home que el passat 8 de desembre va deixar morir de gana i de set dos gossos en el seu domicili d’Escaldes-Engordany. La mobilització començarà a les 12.00 hores al pont del Prat de la Creu, resseguirà el passeig del riu, creuarà el Parc Central i acabarà davant de la Batllia, va informar ahir el president de l’associació, Josep Mas. Amb tot, volen que «la justícia prengui consciència dels drets dels animals i apliqui la llei com toca».

Per Alba Casanovas

