Un esquiador mor per una allau fent forapista a Baqueira-Beret

Protecció Civil ja va advertir divendres del risc d'allaus, especialment a la zona de l'Aran, i va recomanar consultar el butlletí de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per saber el perill existent a cada zona del Pirineu.

Els Pompièrs d'Aran, la unitat de muntanya dels Mossos i els pisters de Baqueira, han rescatat l'esquiador encara viu, però en estat greu. L'han localitzat deu minuts després de l'avís (11 h) i l'han traslladat fins a l'helicòpter, que estava aterrat en una zona propera, tal com han explicat els Bombers de la Generalitat. L'afectat ha estat evacuat a l'hospital aranès.

L'esquiador afectat aquest matí de dissabte per una allau en una zona fora de les pistes de l'estació de Baqueira Beret ha mort a l'Hospital de Vielha. L'home ha estat trobat a la cara nord de la zona de la Vinyeta, segons han confirmat a l'ACN els Mossos d'Esquadra.

Per El Periòdic

