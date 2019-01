La concentracio de Laika reuneix més de mig centenar de persones

La concentració organitzada per l'associació Laika ha aplegat a més d'una cinquantena de persones per demanar que s'apliqui la legislació vigent en relació al maltractament d'animals. El principal motiu de queixa va ser la condemna de set mesos de presó incondicional i una multa de 600 euros que se li va imposar en un judici ràpid a un home que va deixar abandonats dos gossos en un pis fins que van morir de set i fam.

"No ho podem admetre més perquè aquests maltractaments fan patir animals que no s'ho mereixen", ha explicat el president de Laika, Josep Mas, aquest dissabte minuts abans que comencés la marxa. Considera l'esdeveniment d'avui com un primer pas, ja que si no es manifesten ara en contra "a la propera vegada s'actuarà de la mateixa manera". Per a l'associació, la sentència "no és justa des de cap punt de vista" i demanen que s'apliquin les condemnes que marca la llei de manera íntegra.

L'organització veu la convocatòria com un èxit, donat que "a Andorra ja sabem que és complicat mobilitzar a la gent". Al mateix temps asseguren que, si es torna a repetir una altra sentència com de la que s'estan queixant, "tornarem a sortir al carrer", ha assegurat Mas, "i farem una mobilització encara més gran i amb el suport d'associacions d'altres llocs".

Paral·lelament a la concentració, l'associació també va iniciar una campanya de recollida de signatures per demanar que s'apliqui la Llei 11/2016 de tinença i de protecció d'animals tal com es va establir en el moment del seu redactat. La petició acumula més de 650 adhesions.

"No tenen cap obligació a tenir animals"

El president de Laika ha defensat que els animals domèstics han de tenir una vida digna, per això ha afirmat que tant la gossera com la gatera del Principat estan disposades a acollir els animals d'aquelles persones "que no estan preparades". "No tenen cap obligació a tenir animals a casa", ha afirmat, i s'ha mostrat positiu perquè "estem en el camí" que la gent prengui consciència sobre el que implica cuidar un animal, sobretot entre la població més jove.