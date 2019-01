Bariloche pren apunts de la Copa del Món

L’alcalde (Intendente) de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, ciutat agermanada amb Andorra la Vella des del 2017, ha visitat aquest dissabte el matí per primer cop la capital d'ençà de l'agermanament. Ha estat rebut al despatx oficial del comú per la cònsol major, Conxita Marsol, i pel conseller major i responsable de Serveis Públics i Circulació, Miquel Canturri, tal com s'ha informat a través d'un comunicat des de la corporació.



Aprofitant la seva estada a Andorra la Vella, Marsol i Canturri han acompanyat l’Intendente a Soldeu, per visitar l'estació que acollirà aquest mes de març les finals de la Copa del Món d’esquí alpí. De fet, el comú ha propiciat una trobada amb el comitè organitzador de l’esdeveniment, atès l’interès de San Carlos de Bariloche per acollir una prova d’abast mundial en l’àmbit de l’esquí.



Gennuso també s’ha trobat amb representants de l’Esquí Club d’Andorra, amb qui ha parlat dels intercanvis entre clubs per realitzar entrenaments a Argentina i Andorra. A més, ha tingut l’oportunitat de visitar Grandvalira i de compartir alguns moments amb personal argentí, i més concretament, de treballadors que fan la temporada d’esquí tant a Andorra com a Bariloche.