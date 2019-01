El MoraBanc inicia la segona volta amb victòria

Continua l'excel·lent línia de resultats del BC MoraBanc Andorra. Va vèncer a la pista de l'UCAM Múrcia, penúltim classificat, per 67-77. Inicia la segona volta amb una victòria que suposa la tercera consecutiva a la Lliga Endesa. Després d'una primera part molt discreta per part dels dos equips, el punt d'inflexió arribava al tercer quart, amb els d'Ibon Navarro mostrant-se molt superiors al rival.

L'encert des de la línia de tres va permetre als locals començar manant amb el marcador, amb dos triples seguits de Booker i un altre de Rojas. No s'estava defensant bé aquest llançament en els primers minuts, però els andorrans es van saber recuperar i Diagné i Ennis permetien empatar el matx. Cap dels dos equips es mostrava regular i les errades es repetien, amb pèrdues de pilota. Qui seguia anotant era el MoraBanc, amb un triple de Luz seguit de dos punts de Diagné per marcar un parcial de 0-10 (9-14) i portar el ritme del joc. Mitrovic trencava la tendència i Booker permetia acostar-se a l'electrònic. L'avantatge seguiria sent pels del Principat, amb una darrera cistella d'Ennis per concloure el quart 17-20.

La sortida murciana va ser contundent. Radoncic i un triple d'Urtasun capgiraven el resultat. Vitali aconseguia contrarestar-ho, però Tumba i Soko materialitzaven un parcial de 10-2. Shurna amb un triple el trencava. El nord-americà veia cistella, igual que l'italià per tornar a tenir el marcador a favor. Eren els únics en encistellar, perquè el errors en ambdues bandes van tenir continuïtat. Tal és així que al descans s'arribava amb un tanteig molt baix (29-32), que exemplificava el que s'estava produint a la pista.

Punt d'inflexió

El tercer quart va ser significatiu per al desenllaç final. Walker prenia protagonisme ofensiu, mentre que a la pintura el MoraBanc es mostrava poderós, amb dues esmaixades de Jordan i una altra d'Upshaw. Només Booker aguantava als seus. Els locals no veien cistella a causa de la intensitat defensiva andorrana. Dos tirs lliures errats per Upshaw eren una mostra del problema que estava tenint el MoraBanc en aquest tipus de llançament, perquè l'estadística estava sent nefasta amb només dos encerts d'onze intents. Però de mica en mica les diferències es van anar ampliant. Primer amb un triple de Walker, que seguiria aportant punts en el que quedava de període, igual que Ennis. Sobre la botzina anotava Luz per posar al final del tercer quart la màxima avantatge fins llavors, de +12 (47-59).

El partit es posava de cara i més encara perquè el conjunt andorrà continuava anotant, amb un Stevic esplèndid en facetes d'atac, amb vuit punts quasi seguits. L'UCAM es veia derrotat després que el serbi permetés marxar de 18 (52-70). Necessitava reaccionar. I ho va provar en els poc menys de cinc minuts que quedaven al davant. Rudez i Soko posaven un parcial de 7-0, però un tir lliure de Walker i un triple d'Upshaw tancaven el matx, guanyant de 15 amb un minut i mig per al final. En el tram final els locals aconseguien retallar diferències, que només servirien per maquillar el marcador. Campara va estrenar-se a l'ACB amb el MoraBanc entrant en pista al darrer minut.