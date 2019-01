El Pas de la Casa rebrà aquest hivern 8.300 joves en quatre festivals

El poble del Pas de la Casa s'està convertint les darreres temporades d'hivern en destí turístic de joves, bona part dels quals universitaris, que venen a passar el cap de setmana buscant oci, neu i música, també durant la nit. Són diversos els turoperadors els que s'han fixat en la vila encampadana per organitzar els seus festivals, atrets pel fet que està a tocar de les pistes d'esquí, els preus econòmics d'hoteleria, comerç i restauració i l'ambient juvenil en general que s'hi respira. Aquest interès creix any rere any i es consolida. Pel que fa a aquest 2019, i des de mitjans de gener fins que acabi la temporada d'esquí, se celebraran quatre grans festivals al Pas: el South Mountain Contest, l'Snowbreak, l'Hibernation i el Sumol. Només aquests quatre portaran a voltant de 8.300 persones.

El més destacat dels quatre és l'Hibernation, organitzat pel turoperador La Noche Voyages. Tindrà lloc del 29 al 31 de març i els seus organitzadors calculen que portaran unes 2.500 persones per dia que, comptant que la majoria repeteixen d'un dia per l'altre, són al voltant de 3.000 en tot el cap de setmana. Aquest festival compta amb la participació d'artistes de renom de la música electrònica i també amb artistes andorrans, informen des de l'organització.

Pel que fa a la tipologia de públic i tenint en compte el cartell de cantants i DJ, en el cas de l'Hibernation són de més edat que els de la resta de festivals, entre els 25 i els 40 anys. Venen de França, Espanya, el Regne Unit, Alemanya i fins i tot dels EUA. També n'hi ha d'Andorra, informen des de l'organitació.

Així mateix, i mentre que la resta de festivals han arribat a un acord amb el comú encampadà per llogar la sala del centre esportiu i fer allà la festa de nit, en el cas de l'Hibernation tenen la seva pròpia infraestructura, un envelat de 800 metres quadrats al pàrquing de les Abelletes.

També La Noche Voyages són els responsables del festival universitari South Mountain Contest, que va tenir lloc en dos caps de setmana diferents, de l'11 al 13 de gener i del 18 al 20 de gener. Es tractava d'un esdeveniment que monta el turoperador per a estudiants de diversos centres de França per esquiar i sortir a la nit. Cada cap de setmana va portar a unes 750 persones.

El turoperador La Route du Soleil és l'impulsor de l'Snowbreak, un festival que ja fa tres anys que se celebra i que tindrà dues edicions aquest 2019, del 26 de gener al 2 de febrer i del 2 al 9 de febrer. Entre totes dues, portaran 2.600 joves de francesos i belgues, aquests darrers majoria. Tenen entre 18 i 35 anys, tal com expliquen els organitzadors.

L'Snowbreak organitza diverses activitats per als joves com la singular baixada esquiant per les pistes de Grandvalira tots amb disfresses del Pare Noel. "Hi participaran unes 600 persones", informa La Route du Soleil.

Finalment, del 6 al 12 d'abril arribarà el festival Sumol, que portarà 1.200 joves portuguesos entre els 17 i els 20 anys. Fa catorze anys que té lloc aquest esdeveniment, que compta amb nits temàtiques portugueses durant les nits. Està coordinat per Sporski.

La seguretat en augment

Uns 8.300 joves al Pas de la Casa són molts, i més si en alguna nit s'hi concentren prop de 1.500. Totes les empreses que gestionen aquests festivals asseguren que, els darrers anys, i vista la polèmica generada al Pas de la Casa pels aldarulls nocturns, han ampliat la vigilància i control. Des de La Noche Voyages expliquen que en els festivals d'aquest gener han donat una polsera identificativa a tots els assistents, i que comptaven amb "un equip de 15 persones per acompanyar els joves des del centre esportiu del Pas de la Casa fins als hotels i mirar que no fessin soroll durant el trajecte". També hi havia dos cotxes circulant pel poble controlant que no es produissin aldarulls.

Així mateix, van contractar seguretat privada a Andorra per reforçar el control i estaven en contacte tant amb el comú encampadà, com amb el Servei de Circulació i la policia.

Pel que fa a l'Hibernation, i com que té una dimensió més àmplia, La Noche Voyages ha contractat a més seguretat privada per tal que hi hagi "un vigilant per a cada 99 persones" assistents a la festa nocturna. I compten amb l'ajuda també de la Creu Roja Andorrana.

En el cas del Sumol, també han contractat seguretat privada per portar els joves fins als hotels, en coordinació amb els guies d'Sporski. Compten amb 50 col·laboradors per treballar perquè no hi hagi aldarulls i assistència les 24 hores.

Un dispositiu de seguretat similar s'aplicarà amb l'Snowbreak.