Gili vol consens ampli per a la reproducció assistida

El PS considera necessari que les noves tècniques de reproducció assistida que es vulguin introduir al país siguin sotmeses al debat del Consell General i, per tant, aprovades legislativament i no puguin ser autoritzades exclusivament pel Govern. Així ho demanen en les esmenes que els seus parlamentaris han tramitat al projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida, que en breu començarà a ser treballat en comissió. Altres de les propostes de modificació fan referència a la limitació d’edat per a les dones que vulguin ser sotmeses a aquests procediments o a l’ús dels embrions. Així, Gili proposa modificar l’Article 2, sobre «principis i garanties» de la reproducció assistida i que contempla que «l’autorització i el desenvolupament de qualsevol tècnica diferent –de reproducció assistida– requereix l’autorització expressa del ministre responsable». A parer de Gili, això «podria permetre eludir debats importants que s’han de treballar per llei» i per això des del PS es proposa l’eliminació d’aquest apartat.

Els socialdemòcrates també demanen modificar l’Article 7 que permet «la devolució per part del donant de les despeses» ocasionades si es revoca la donació de gàmetes. Gili assegura que «les donacions són gratuïtes» i no comparteix que «el donant hagi de pagar quan el centre sanitari que fa aquestes pràctiques ho fa sempre amb finalitat lucrativa». El projecte de llei també proposa en el mateix Article 7 que el nombre màxim autoritzat de fills que es generin amb gàmetes d’un mateix donant no pot ser superior a tres. Des del PS consideren que «Andorra és petita» i, per tant, «cal limitar molt el nombre de gàmetes donades per evitar problemes posteriors de consanguinitat» i «fins i tot» dubten «si és convenient utilitzar gàmetes de persones del país per a altres persones andorranes».

Només fins als 50

Des de DA es creu que una dona amb més de 50 anys només pot ser receptora d’aquestes tècniques de reproducció amb un informe previ de la Comissió de Reproducció Humana Assistida. Al PS, per contra, «no li agrada» aquesta «limitació mèdica» i plantegen limitar l’edat tant de receptors com de donants.

Els socialdemòcrates també demanen un «anàlisi profund» de l’Article 13, en el qual recau el debat de la Crioconservació i destí dels gàmetes. nants, ni el temps transcorregut». A més no consideren «adequat» donar embrions a tercers, com proposa l’Article 14.