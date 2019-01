Bartumeu, 5è a l’eslàlom dels Nacionals Júnior d’Itàlia

Ahir es va desenvolupar el primer entrenament oficial de la Copa d’Europa de descens a l’estació francesa de Chamonix. Marc Oliveras va finalitzar a la 40a posició amb un registre d’1.22,63 i Matías Vargas va ser 59è amb 1.23,98. El millor crono va ser per al nord-americà Sam Morse (1.20,08). Avui es realitza un segon entrenament de descens.

En categoria femenina Xènia Rodríguez va finalitzar la prova en el 20è lloc amb un temps d’1.39,51. Jéssica Núñez va ser 31a (1.46,32) i Carla Mijares no va completar la segona mànega. Es va imposar la italiana Camilla Dooms (1.29.67).

L’estació de Pila acull els Nacionals Júniors italians. A la prova d’eslàlom el més destacat dels representants andorrans va ser Roger Bartumeu, que va concloure a la cinquena posició amb un crono d’1.26,06 minuts. Robert Ferrari va ser 18è (1.28,55), mentre que Ty Acosta no va poder completar la segona mànega i Albert Torres la primera. El guanyador va ser l’italià Stephane Bethaz amb 1.23,77.

Per El Periòdic

