Insults racistes des de la graderia cap a Diagné

El Palau dels Esports de Múrcia és una de les pistes calentes que es troben a la Lliga Endesa. El públic està molt a sobre i especialment damunt el contrari. A més, la situació per la qual travessa l’equip fa que l’ambient estigui més crispat, ocupant la penúltima plaça. Tant és així que el seu entrenador, Javier Juárez, va ser destituït després de la derrota davant el BC MoraBanc Andorra. Però la situació no serveix com a excusa per no tenir un comportament adequat a la graderia, com va succeir durant el matx, amb insults cap a Moussa Diagné.

Arran del tuit d’un espectador, el mateix UCAM Múrcia va haver de sortir al pas. L’aficionat indicava que s’havien produït «insults de mono i subnormal a Moussa Diagné a la meva graderia del Palau. No m’agrada la gent que ve per menysprear constantment. No concebo així l’esport, i molt menys el bàsquet. Quina pena». El club va respondre que «no volem escoltar mai aquests insults a casa nostra. Qui ho faci, pot agafar la porta». A través de la xarxa social diferents usuaris van donar la seva versió, com que no s’havien proferit crits racistes i el que li havien dit era pallasso, a més que el jugador senegalès va incitar amb el seu comportament a l’afició contrària. Des del MoraBanc neguen aquest fet, i asseguren no haver sentit cap insult racista, però sí altres comentaris cap al jugador. Des de l’UCAM no es van fer més comentaris.

En el vessant esportiu, el MoraBanc va aconseguir guanyar en el primer partit de la segona volta de l’ACB. Es va imposar a Múrcia per 67-77. La victòria es va cuinar a partir de la mitja part. Després de dos primers quarts amb el tanteig baix per les errades en els dos conjunts, a la represa els andorrans van fer un pas endavant per adjudicar-se el partit i aconseguir un avantatge en el tram final que va permetre minuts abans del final no partir per vèncer. Campara, del sènior B, va debutar a l’ACB amb l’equip en els últims segons. Aquesta és la tercera victòria consecutiva de l’equip a la Lliga Endesa, que el fa continuar a la novena plaça de la taula classificatòria.