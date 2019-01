Domini suís a la vertical

La Font Blanca vivia la darrera jornada amb la cursa vertical. Els participants es van trobar amb unes condicions de vent dures, sobretot a la part més elevada on es trobava la meta, que complicava l’ascens. Els esquiadors suïssos van ser els grans dominadors de la prova, imposant-se en tres categories i sumant cinc podis.

En sènior masculí el trio capdavanter de seguida va quedar clar, imposant un ritme que la resta no van poder seguir. Els helvètics Rémi Bonnet i Werner Marti, i l’italià Robert Antonioli es van escapar, amb el transalpí tirant del carro. Fins que els suïssos van decidir atacar. Bonnet va portar tota l’estona la iniciativa, amb Werner sempre al darrere ben cobert del vent pel seu company, sense donar-li relleus. Al darrer tram el va avançar per aconseguir la victòria. Bonnet va ser segon i Antonioli tercer. «Ha estat fantàstic. Des del principi he tingut molt bones sensacions i quan fas un bon treball en equip, és més bonic guanyar. Bonnet ha acabat segon, per tant ha estat un dia perfecte. Ens ha encantat venir un any més i esperem tornar el 2020», indicava el guanyador.

Nacionals

El millor representant andorrà va ser Jordi Solé, que va concloure 33è. «He estat mantenint-me en el top30 fins a l’últim tram i al final se m’ha escapat, però estic satisfet de com m’ha anat. Cada cop és més difícil mantenir la combinació amb la feina, aquest esport s’està professionalitzant i es nota», assegurava Solé. Gerbert Martin va ser 39è, David Albós 41è, Sergi Casabella 42è, Carles Serra 45è, David Pérez 46è, Arnau Soldevila 47è i Euan Prieto el 48è.

Esteve: «El balanç és boníssim. Tota la feina planificada s’ha vist materialitzada amb una gran cursa. Ha vingut molt públic»

En fèmines, el triomf va recaure de manera clara en la suïssa Victoria Kreuzer, seguida per l’espanyola Clàudia Galícia i la italiana Alba de Silvestro. «Estic molt feliç per guanyar. El viatge des de Suïssa és molt llarg i em sentia molt cansada després de la individual. Vaig caure dues vegades durant la cursa però avui [per ahir] les sensacions no han estat dolentes, he començat conservadora, he anat a més i ho he acabat donant tot», assegurava Kreuzer. L’única nacional en participar en la categoria va ser Sophie Dusautoir, que va concloure 20a. En els primers metres va patir una caiguda i se li va saltar un esquí, que ja la va condicionar de cara a la resta de cursa. Tot i la incidència que va patir, «ha estat un plaer tornar a competir al màxim nivell i més a casa. Córrer aquí no té comparació».

En categoria espoir la victòria era pel belga Maximilien Drion, amb Casabella 11è, Serra 13è, Pérez 14è, Soldevila 15è i Prieto 16è. En fèmines vencia la italiana Giulia Murada. En júnior masculí guanyava el suís Aurélien Gay, mentre que Marcel Prat era 17è. La russa Ekaterina Osichkina va guanyar la categoria en noies. Andrea Sinfreu va concloure 8a.

Després de dos dies de competició el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Jaume Esteve, exposava que «el balanç és boníssim. Tota la feina planificada s’ha vist materialitzada amb una gran cursa. Ha vingut molt públic, ha fet sol els dos dies, hem tingut emoció a les curses i la cirereta del pastís ha estat un final amb una bona nevada que reflecteix l’esperit de l’esquí de muntanya».

Els italians destaquen

Si a la vertical el domini va ser suís, a la individual de dissabte va ser italià, comptant amb representants en els podis de totes les categories. Els dos guanyadors de la cursa sènior van ser transalpins. En masculí va vèncer Antonioli, amb un Xavi Areny que va aconseguir materialitzar l’objectiu d’entrar entre els 30 primers. Precisament va obtenir aquesta plaça. Martín va ser 31è, Casabella 38è, Albós 39è, Pérez 42è i Serra 43è. En femení guanyava De Silvestro, fent una gran cursa tenint en compte que uns dies abans havia estat malalta. En espoir també va haver-hi doble victòria italiana amb Davide Magnini i Murada. Casabella va ser 10è, Pérez 13è i Serra 14è. En júnior s’adjudicaven la prova Gay i Osichkina. Sinfreu va completar la cursa al sisè lloc.

El director de la Font Blanca, Carlos Ferrari, destacava que la individual «no ha pogut anar amb un recorregut alternatiu que ha agradat molt», mentre que a la vertical «tot ha anat també rodat, ha estat el dia perfecte per acomiadar aquesta edició. Hem patit, però acabem molt satisfets, hem assolit el que esperàvem i per això volem agrair a tots els que han col·laborat en aquest èxit».

Copa d’Andorra

La Park Piolets Copa d’Andorra va comptar amb la vertical de la Font Blanca en el seu calendari. En les diferents categories van competir-hi prop de 70 esquiadors. En masculí es va imposar Pere Rullan amb un crono de 30.27,08 minuts. Al segon calaix del podi va pujar Ferran Teixidó (30.34,02) i al tercer Joan Reyné (31.10.31). En fèmines va vèncer Igone Campos amb 37.22,02, seguida per Maria Fargues (40.29,10) i Queralt Riba (41.56,88). En júnior va vèncer Gabin Aegeron (34.15,79), mentre que en cadet ho feia Ot Ferrer (19.26,52). En femení només hi participava una corredora a la categoria, Emma Cristina.