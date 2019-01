Problemes de circulació a causa de la nevada

La intensa nevada que ha caigut aquest dilluns a la matinada i matí està complicant la circulació a la xarxa viària i des de dos quarts de deu són necessaris equipaments a tota la xarxa viària del país, tal com ha informat Mobilitat. A les retencions habituals en una jornada de neu s’hi ha afegit el fet que s’ha produït un accident a la carretera entre l’Aldosa i Anyós, quan un vehicle ha quedat bolcat a la via, la qual cosa ha fet que per exemple per travessar la Massana hagi estat necessari gairebé una hora. A més, hi ha restriccions per als vehicles de més de 19 tones a la RN22. Des de Mobilitat recomanen no agafar el vehicle si no és imprescindible i no circular a més de 30 quilòmetres per hora.



La previsió meteorològica indica que la nevada continuarà durant tota la jornada d’aquest dilluns amb una cota de neu que oscil·larà entre els 1.000 i els 1.200 metres. A més, tal com s’indica des del servei Meteorològic d’Andorra el vent es reforçarà a partir del migdia, arribant a ràfegues de fins a 120 quilòmetres per hora als cims i entre els 70 o 80 als fons de les valls. A més, des del mateix servei han alertat que a partir d'aquest dilluns al migdia hi haurà avís meteorològic taronja, arran de la ventada i el risc d’allaus, que se situarà en nivell 4 sobre 5.