Anul·lada la primera jornada del Trofeu Borrufa

Avui havia de començar a Ordino Arcalís una nova edició del Trofeu Borrufa, però les condicions meteorològiques han obligat als organitzadors a ajornar les curses i la cerimònia d’inauguració previstes per avui.

Xavi Coll, representant de la Federació Andorrana d’Esquí, ha indicat que “des del primera hora del matí ha estat molt complicat amb la neu i el vent de tota la nit. Hem provat de fer tot el possible. L’estació i l’organització hem estat treballant per intentar tirar la cursa endavant, però la seguretat és el que prima i pensàvem que tot no estava al nostre favor i que la cursa no hagués estat justa”. Si el temps ho permet demà es disputaran els eslàloms.