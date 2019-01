L'A desmenteix moviments de Cerqueda cap a la tercera via

L'A desmenteix rotundament que el president del comitè parroquial liberal d'Andorra la Vella, Jordi Cerqueda, estigui fent moviments per apropar-se a la tercera via. Cerqueda ha mostrat al partit el seu convenciment amb el projecte i assegura que li dona suport, tot desmentint que tingui intenció de marxar. Des del partit consideren que la informació s'està promovent des d'un sector que els vol desestabilitzar i afirmen que és totalment mentida. Amb tot, fonts properes a la tercera via indiquen que les reunions si que han tingut lloc, malgrat apuntar que no s'ha tancat res i que Cerqueda no ha mostrat predisposició a abandonar el projecte liberal.

Segons les informacions que havien arribat a aquest rotatiu, Cerqueda estaria negociant amb Josep Pintat la seva incorporació a l’anomenada tercera via, un moviment que, de ser cert, deixaria el comitè de la capital escapçat. La marxa debilitaria la presència dels liberals a la capital i, per contra, enfortiria el projecte liderat per Josep Pintat. A més, si la marxa s’acaba materialitzant, també afebliria el pacte amb el PS i podria arribar a complicar-lo, ja que el de la capital va ser un dels primers comitès a anunciar-hi el seu suport. L'A, però, assegura que això no és veritat i que els rumors s'estan fent arribar als mitjans de comunicació per debilitar-los de forma intencionada.

Segons les fonts, desmentides pel partit, hi ha un sector que, amb el temps ha anat canviant de posicionament perquè consideren que els liberals estan cedint més que el PS per arribar en una entesa amb temes tradicionalment defensats des d’una postura ferma –com per exemple amb el tema de l’avortament– i que això els passarà factura en els resultats electorals.