Detinguts tres homes per casos de violència domèstica

La policia ha detingut tres homes per violència domèstica durant la darrera setmana. El primer d'ells a Encamp, un home resident de 41 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat en l'àmbit domèstic i contra la seguretat col·lectiva. Els agents van ser requerits en un domicili particular, on una dona havia estat amenaçada verbalment per la seva exparella. A més, quan el detingut va proferir les amenaces va agafar i esgrimir tres ganivets de cuina, en presència de la filla menor d’ambdós.



La segona detenció s'ha produït a Andorra la Vella, on un home resident de 33 anys ha estat detingut aquest diumenge, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits per una discussió de parella, en què l'home, en un estat d’embriaguesa important, hauria donat un cop a la cara de la seva esposa, segons informa la policia en un comunicat.



La tercera detenció va tenir lloc a la Massana, en concret un home no resident de 26 anys, com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili familiar, ja que una dona havia estat agredida per la seva exparella.



En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 22 persones durant aquesta darrera setmana (del 21 al 27 de gener). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (7), contra la seguretat del trànsit (9) i altres delictes (6).