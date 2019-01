Desaparegut un jove de la Seu que va fugir d’un centre terapèutic del Berguedà

Joel Aguayo, urgellenc de 16 anys, està desaparegut des de dilluns. Els pares del menor no saben res d’ell des d’aquell moment i han iniciat una crida a través de les xarxes socials per intentar localitzar-lo. Segons explica el seu pare, el noi va marxar amb dos amics del centre terapèutic Valldaura, al Berguedà, on estava ingressat. La tutela de l’adolescent la té actualment la Generalitat.