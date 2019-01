Una menor és traslladada a Barcelona després de patir un accident a Pal

A les 11.12 hores va ser traslladada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell en helicòpter, i se li va detectar una clavícula i el fèmur trencat així com un traumatisme cranial. Posteriorment va ser traslladada a l'hospital de Sant Pau, a Barcelona.

La menor portava casc i en aquell moment la qualitat de la neu era pols. Hi havia unes bones condicions meteorològiques, informa l'estació.

Segons ha informat Vallnord, el personal de l'estació va rebre l'alerta de l'accident a les 10.30 hores i cinc minuts després els pisters ja estaven al lloc dels fets. La menor baixava per la pista Transversal (verda) i va perdre el control, de manera que va anar a parar a la pista Besur II (blava), on va acabar col·lisionant amb un arbre a l'alçada de la balisa número 2.

Una menor va patir un accident aquest diumenge al matí mentre esquiava a l'estació de Pal, i va haver de ser traslladada en helicòpter a l'hospital de Sant Pau, per ser tractada de les diverses lesions que pateix. Al tractar-se d'una menor, el centre no ha volgut donar informació del seu estat.

Per El Periòdic

