Andorra tindrà un lloc destacat al nou museu de l’emigració lusitana

Andorra tindrà un lloc destacat en el futur museu de l’emigració portuguesa o, almenys, aquesta és la intenció dels seus impulsors polítics que van presentar al parlament portuguès aquest projecte ara fa gairebé dos anys. Entre aquests, hi havia el diputat del PS portuguès, Paulo Pisco, qui també és representant dels ciutadans lusos residents en d’altres països d’Europa, inclosa Andorra, i que va visitar el Principat ara fa pocs dies. «Des del meu punt de vista, Andorra tindrà en aquell museu un lloc central per un motiu molt fàcil: tot i ser un país petit, el percentatge de població d’origen portuguès és el segon més gran de totes les comunitats arreu del món, només després de Luxemburg». Amb tot, el representant a l’Assemblea de Portugal no va poder precisar les dates en que el projecte passarà del paper a la realitat.

«Tot i ser un país petit, el percentatge de població d’origen portuguès és el més alt al món, després de Luxemburg»



Es calcula que el 14% de la població del Principat és d’origen portuguès, mentre que a Luxemburg la xifra s’eleva fins al 16%. Per aquest motiu Pisco va considerar que «Andorra és molt gran pel que significa en la història de l’emigració portuguesa».

Identitat migrant

«La història de l’emigració portuguesa forma part de la nostra identitat i del nostre imaginari», va assegurar Pisco, qui defensa la creació no només d’un museu sinó d’un centre d’interpretació d’aquesta emigració que contempli «tota la història: la part bona però la part dolenta, també. Les glòries i les dificultats». Segons va explicar Pisco, la intenció seria que temporalment s’abracés des del segle XV amb el període dels grans viatges i les innovacions tècniques per navegar que perviuen fins al dia d’avui i arribar fins al segle XXI.



«La migració no s’ha de veure com quelcom de miserable, motivada per la necessitat de la gent. La idea és explicar una història global del món i una història particular portuguesa per a cada moment, perquè pugui ser valorada, dignificada i reconeguda».



El representant dels residents portuguesos a l’estranger va lamentar que, tot sovint, els països «no saben com lidiar amb les migracions», ni quan es tracta dels seus ciutadans que marxen ni quan es tracta de la nouvinguda de persones d’orígens diferents. «Sempre cal posar esforços per a la defensa dels ciutadans portuguesos repartits pel món, és l’obligació de l’Estat», va assegurar respecte del primer punt.

«No podem imaginar el Principat sense els portuguesos en termes de desenvolupament econòmic»



A més, vol que es valori la immigració portuguesa «perquè ha estat transformadora de molts països, també d’Andorra, no podem imaginar el Principat sense els portuguesos en termes de desenvolupament econòmic».



Pisco va qualificar el projecte de «molt important i molt necessari per a Portugal», que té «una història molt llarga d’emigració i amb fites mundials importants assolides per part de la diàspora portuguesa a Àfrica, a Amèrica, a Àsia i també a Europa».

Llengua

Pisco també té un interès especial per la llengua portuguesa i la seva difusió, tant per mantenir-la viva a les comunitats portugueses, com per oferir-la als qui desitgen conèixer-la. «La llengua portuguesa, segons diversos estudis, és una llengua de futur perquè els parlants seguiran creixent en els pròxims anys», va assegurar.

Pisco considera que el portuguès és prou accessible a Andorra per tots els qui desitgen aprendre-la



«La llengua és una marca de la presència portuguesa però també té un valor econòmic enorme, s’ha de valorar l’idioma i és important que també a Andorra hi hagi aquest esforç per integrar la llengua i la cultura als currículums escolars andorrans, encara que em consta que ja té una presència, fins i tot a l’UdA», va reconèixer. Alhora, va considerar que el portuguès és prou accessible a Andorra per tots aquells qui tenen l’interès d’aprendre’l.

Càtedra camoes

El setembre de 2017 es va formalitzar la creació de Càtedra Camoes a l’UdA, en col·laboració amb l’institut homònim, l’organisme portuguès de difusió de la llengua i la cultura portuguesa arreu del món. La càtedra té l’objectiu de desenvolupar estudis sobre el multilingüisme a Andorra, la intercomprensió entre les quatre llengües romàniques amb presència al Principat i la sociolingüística de la llengua portuguesa al país. A més, de manera complementària també es va iniciar una estreta col·laboració amb la Universitat del Minho que permet la mobilitat d’estudiants, professors i personal d’administració i serveis.