Bartumeu avisa que fer distincions entre jubilats és anticonstitucional

La mesura d’urgència anunciada pel Govern que preveu apujar un 3,2% les pensions contributives (jubilació, viduïtat i invalidesa) més baixes, però que només afecta aquells pensionistes que resideixen al Principat, es veu com a «clarament discriminatòria» des de Progressistes-SDP. «Es pretén augmentar únicament les pensions dels jubilats que resideixen a Andorra mentre que aquells que han marxat -o han hagut de marxar pels augments dels lloguers i del cost de la vida- als seus països d’origen no tindran cap augment extraordinari en la seva pensió», van assenyalar mitjançant un comunicat. La formació considera, a més, que la mesura és anticonstitucional i remarca que incompleix el reglament de coordinació de les seguretats socials europees que forma part del ja famós annex 6 (el que fa referència a aspectes socials) de l’acord d’associació.



El president del partit, Jauem Bartumeu, va assegurar en declaracions a EL PERIÒDIC que «és evident que [la mesura] atempta contra el principi d’igualtat que figura en l’article 1.2 de la Constitució». Amb tot, va descartar que es pugui emprendre cap altra acció que no sigui fer un toc d’alerta. «Estem a final de gener, d’aquí a un mes es dissoldrà el Consell General i anirem a eleccions. Per tant, no hi ha escenari per anar al TC», va admetre.



Afectats

Amb tot, va deixar clar que si no s’apliquen canvis en els criteris, hi podria haver algun afectat que recorregués la decisió, ja que des del seu punt de vista, si hi ha alguna persona jubilada que viu a l’estranger i se sent perjudicada per la mesura tindria marge d’acció. «En aquest cas no els afecta el calendari polític o institucional», va exposar, recordant que podria presentar un recurs administratiu al Govern i podria acabar portant la qüestió als tribunals.



Així i tot, l’altre aspecte que preocupa als progressistes és l’encaix d’aquesta decisió en el marc de les normatives europees que s’haurien de complir amb l’acord d’associació.



Tal com exposen en el comunicat, des del Govern es va argumentar la diferència de tracte perquè només es busca «compensar el cost de la vida a Andorra», però des d’SDP s’ha recordat a l’Executiu que el reglament de coordinació de les seguretats socials europees (que està sobre la taula de negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea) no permet «[... ]reduir les prestacions dineràries concedides a persones assegurades [...] per l’únic motiu que ells mateixos o membres de la seva família resideixen en un altre Estat». Segons els progressistes, «si ho fes, admetria que hi ha ciutadans de dues categories: els que s’han jubilat i viuen a Andorra i els que han retornat al seu país d’origen (o d’elecció)».



És per aquest motiu que es van mostrar «convençuts» que la UE «no transigirà» en el punt que fa referència a la igualtat de tractament dels treballadors europeus que hagin cotitzat a Andorra pel que fa a la pensió de jubilació. És més, Bartumeu va explicar que els darrers dies s’ha obert un procediment per infracció a Àustria justament per haver vulnerat aquest principi d’igualtat entre treballadors. En el cas d’Àustria s’ha aprovat una nova legislació que diferencia les prestacions familiars i la reducció de les desgravacions fiscals que es donen a les famílies en funció de si els fills resideixen al país o a l’estranger. Segons va informar la Comissió Europea, «tota reducció de les prestacions familiars basada únicament en el fet que els fills resideixen a l’estranger vulnera les normes de la UE en matèria de seguretat social». En concret el reglament del 2004 que justament és objecte de negociació amb Andorra.