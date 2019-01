Roig acusa el Govern de «perjudicar volgudament» Sant Julià de Lòria

El conseller comunal i candidat d’SDP, Josep Roig, acusa el Govern de «perjudicar volgudament Sant Julià» amb les seves decisions. Roig fa temps que és crític amb l’acció de l’Executiu, però el fet que en la darrera sessió de Consell General es confirmés que es descartava la construcció d’un aparcament sota el nou vial (en el tram que passa pel càmping Huguet) i l’adequació d’una rotonda a l’alçada del pont d’Isidre Valls, ha agreujat l’opinió. «Fa temps que dic que tinc la sensació que ens posen pals a les rodes o que intenten boicotejar el projectes que venen de Sant Julià», va apuntar, recordant també que no es farà la rotonda del Punt de Trobada.



Roig va deixar clar que «és una opinió meva, però penso que és compartida per molta gent perquè em consta que hi ha consellers dins l’equip comunal que no els ha semblat gens bé la decisió ni la comparteixen». El conseller va admetre, a més, que en el cas de l’aparcament, el finançament hauria anat a càrrec de la corporació, que ja havia previst una partida en un dels crèdits extraordinaris demanats. «Per a mi és només qüestió de voluntat», va reiterar. «El Govern s’estima més omplir l’espai buit que quedi amb runa que no pas fer un aparcament», va recriminar.



De la mateixa manera va mostrar-se crític amb el projecte de vial que s’està desenvolupant. «No ho entenc com una desviació. No és el projecte previst i no crec que es pugui parlar de desviació», va manifestar. En opinió seva es tractaria d’una «diversificació del trànsit». Roig va indicar que «no nego que ens vagi bé per ampliar el poble cap al riu, però no arreglarà el problema del trànsit». A més, creu que quedarà un poble «esberlat». Davant de la justificació del cap de Govern que s’ha optat per aquesta solució perquè la parròquia no quedi aïllada, retreu que és «una excusa poc lògica» perquè si el vial dona la possibilitat d’entrar a Sant Julià el poble ja no queda aïllat, com creu que passa a Encamp.