Acció Feminista critica la tolerància amb la gestació subrogada

Acció Feminista critica que el projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida que actualment es troba a tràmit parlamentari no prevegi la prohibició expressa de la gestació subrogada. «Si bé l’article 12 considera nul qualsevol contracte pel qual es convingui la gestació, en cap cas n’efectua una prohibició expressa, ni un règim de sanció i infracció perquè la norma sigui realment eficaç i aplicable», van constatar des de l’associació a través d’un comunicat.

El col·lectiu tem la instal·lació d’empreses al país que promocionin els ventres de lloguer

El col·lectiu feminista rebutja «una tècnica legislativa tan poc madurada i reflexionada» i acusa el Comitè de Bioètica andorrà d’haver realitzat «una avaluació poc acurada sobre aquest punt del text legislatiu». En el comunicat, lamenta que «estem de nou davant d’un legislador de còpia i enganxa sense fer una anàlisi de les conseqüències polítiques, ètiques i morals», ja que entén que, en no prohibir els ventres de lloguer, el projecte de llei fa tot el contrari i «convida a aquesta pràctica». De fet, Acció Feminista exposa tot un seguit de reflexions en aquest sentit i qüestiona «si en el lícit sentiment de voler tenir un fill s’hi val tot».

Negoci per a les empreses

L’associació considera que «tot contracte de gestació comporta una explotació de la dona i un dany als interessos superiors dels menors». Darrere de la pràctica solen haver-hi empreses que veuen en la compra i venda dels bebès un negoci amb guanys substanciosos. I precisament des d’Acció Feminista temen que algunes empreses puguin venir a oferir els seus serveis a Andorra per posteriorment dur a terme aquesta pràctica a l’estranger, ja que el text legislatiu no ho sanciona. «Si no es fa així, les empreses que promouen aquest comerç s’instal·laran aquí sense cap escrúpol», van remarcar en el comunicat.

L’associació feminista vol que tant Andorra com la comunitat internacional «castigui penalment aquesta modalitat de procreació, de la mateixa manera que es fa amb el tràfic d’òrgans». A més a més, reclama que el Comitè de Bioètica del Principat faci «un pronunciament concret sobre aquest punt» tot confiant que «coincideixi amb les conclusions obtingudes pels comitès d’ètica dels països de l’entorn». Per exemple, el de França manté la prohibició de la gestació per compte d’altri i el Parlament Europeu condemna la gestació per substitució perquè «és contrària a la dignitat humana de la dona».