Andorra Telecom aposta per la monomarca i renova la imatge

Andorra Telecom ha fet un pas endavant en la millora de la seva imatge corporativa i l’experiència de cara al client. Just ahir, en una roda de premsa, va presentar l’evolució de la seva marca que consisteix a apostar únicament per la denominació Andorra Telecom. «Hem decidit seguir una estratègia monomarca, de manera que perdrem Mobiland, Som, Mobiland Clic, STA...», va argumentar el responsable de marca de la parapública, Héctor Grau, tot subratllant que a partir d’ara «tots els esforços aniran dirigits en una única direcció i serà molt més pràctic per al client perquè fins ara hi havia certa confusió».

Aquest canvi va lligat a una nova estratègia comunicativa, ja que des d’Andorra Telecom volen oferir, segons va puntualitzar Grau, «una manera més propera de parlar amb els clients i adaptada a cada interlocutor». Un aspecte que, tal com van avançar, es podrà apreciar tant a l’agència comercial, com en l’atenció telefònica i en d’altres suports. A tot això, cal afegir-hi la modificació del logotip. «Hem passat de la majúscula a la minúscula, per oferir un to més relaxat, i hem creat un nou isotip inspirat en les muntanyes del país i amb moviment per representar el canvi constant», va detallar el responsable de marca. Des d’ahir, ja van començar a canviar la imatge corporativa de tots els espais físics.

The Cloud, per al proper govern

En referència al projecte de The Cloud, el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, va deixar clar que «no s’engegarà un projecte hipotecant la pròxima legislatura i que serà el següent Govern qui decidirà què es fa» en el lloc on havia d’aixecar-se l’edifici i que de moment s’ha condicionat com a espai públic.