El Trofeu Borrufa arrenca avui

A causa del mal temps i del fort vent, l’organització del Trofeu Borrufa que se celebra a Arinsal es va veure obligada ahir a suspendre’n la primera jornada. Així mateix, es va cancel·lar també la inauguració de l’esdeveniment. D’aquesta manera, avui començarà el trofeu amb els eslàloms de totes les categories, sub-14 i sub-16.

El representant de la Federació Andorrana d’Esquí, Xavi Coll, va explicar que «des de primera hora ha estat molt complicat tirar endavant la cursa» i que «hem intentat fer tot el possible per celebrar-la», però «la seguretat és la prioritat». «No estava tot a favor nostre i la cursa no hauria estat justa», sentenciava.

Per altra banda, segons va explicar Coll a EL PERIÒDIC, «no està decidit el futur de les proves de velocitat, però pinta molt complicat» a causa de la meteorologia.