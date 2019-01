Esteve, 12è al gegant FIS de Folgaria

Igualment, Xavi Salvadores, que sortia amb el dorsal 74, va acabar 32è amb 1.57,78, a 3,05 del guanyador. Per la seva part, Àlex Rius va ser 35è amb el dorsal 53, amb 1.59,01, a 4,28 del vencedor, que va ser l’italià Stefano Baruffaldi, amb un crono d’1.54,73. Avui es disputa el segon gegant FIS. En aquest sentit, Max Tissot, entrenador de la Federació Andorrana d’Esquí va considerar que va ser «una bona cursa», «amb la pista injectada i els corredors del top 30 de la Copa d’Europa». «Esteve va fer dues mànigues sòlides, amb una petita errada a la segona però amb un esquí agressiu mentre que Salvadores va voler assegurar una mica el final de la mànega», reiterava. Per la seva part, «Rius va cometre una errada en la primera mànega que l’ha deixat lluny».

Per El Periòdic

