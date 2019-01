Cancel·lats els entrenaments de descens dels Mundials

Roger Puig no va poder participar ahir i abans-d’ahir als entrenaments de descens dels Mundials Paralímpics que s’estan disputant a l’estació de Sella Nevea a causa del mal temps. Abans-d’ahir, la góndola que transporta els esportistes va quedar parada per culpa del vent a la part alta just quan ja s’havia fet el reconeixement de la pista. Això va obligar a baixar tot el material i posposar per ahir l’entrenament, però en aquesta jornada, els esquiadors es van trobar amb 40 centímetres de neu nova i per tant, les màquines van haver de treballar durant tot el dia.

Avui es disputa l’únic entrenament i demà es farà la cursa. La súper combinada i el súper gegants queden pendents sempre que la meteorologia ho permeti.