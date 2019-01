Prop de 195.000 persones visiten els museus i els monuments del país

Els museus i monuments d’Andorra han rebut 194.456 visitants al llarg del 2018, un número molt semblant al registrat l’any 2017, que va ser de 195.497 persones i molt superior a la del 2016 amb 171.781. La xifra inclou les visites realitzades l’any passat als equipaments culturals de diferent titularitat que formen part de la 'Taula de Museus', que conformen els diversos gestors dels museus per organitzar accions conjuntes, com ara les 'Nits d’estiu als museus', que cada any gaudeixen d’una gran acceptació entre el públic. Aquí s’inclouen els museus tant de titularitat pública, com privada i mixta.

Els cinc museus i monuments més visitats l’any passat han estat la Casa de la Vall, el Museu del Tabac, el Museu Carmen Thyssen Andorra, el Centre d'Art d'Escaldes-Engordany i el Santuari de Meritxell; per tant, s’evidencia un equilibri quant a la gestió a càrrec d’institucions públiques i de privades.

En referència a l’afluència als museus i monuments gestionats pel ministeri de Cultura, el total ha estat de 108.888 persones repartits entre 60.895 als museus i 47.993 als monuments. La xifra suposa un lleuger augment respecte del 2017, quan es van registrar 106.643 visites (58.518 als museus i 48.125 als monuments). Tot i això, alguns condicionants han frenat el creixement de visites.

Quant als museus, el creixement de visites ha estat de 2.377 persones que fan que se superin les 60.000. La xifra global encara hauria pogut ser més gran si no hagués estat pel tancament forçat de Casa Rull al maig, per dificultats en la contractació de personal. En tot cas, en la resta de museus totes les xifres han augmentat.

En el cas dels monuments nacionals, la xifra de visitants pràcticament s’ha mantingut, ja que la reducció ha estat tan sols de 159 persones. La tendència podia haver estat de creixement, com als museus, però diversos condicionants han frenat l’augment. Per una part, pels mateixos problemes de contractació de personal amb la Casa Rull, al Santuari de Meritxell s’han ofert 60 dies menys de serveis de guies culturals, el que ha fet reduir en 2.901 el nombre de visitants que han sol·licitat la visita guiada. Amb tot, si bé és cert que hi ha una disminució del nombre de visitants totals, hi ha un augment significatiu en la mitjana diària de visites, passant de 87 a 101.

Cal tenir en compte que al Santuari de Meritxell hi ha dos tipus de visitants: el cultural, que realitza la visita, i el passant, que pot acudir al recinte catòlic per diversos motius, des d’encendre una espelma a assistir a un acte religiós. El recompte dels passants es fa mitjançant uns comptadors instal·lats a terra l’any 2016. La xifra del 2018 ha estat la més alta fins ara: 183.614 persones; el 2017, 112.942, i el 2016, 156.622.

Les visites guiades gratuïtes al Santuari de Meritxell s’ofereixen, habitualment, d’abril a octubre, i a les esglésies, també gratuïtes, durant els mesos de juliol i agost, de les 10 a les 14 hores, i de les 15 a les 19 hores.

L’església de Santa Coloma no s’ha obert durant els mesos d’estiu (juliol i agost), ja que s’hi han realitzat les obres de condicionament per instal·lar el videomapatge, que es va inaugurar el 13 de setembre i que fins a finals de l’any 2018, ha rebut 5.236 visites. Quant a la resta d’esglésies, excepte la de Nagol, en totes hi ha hagut un increment notable de visitants estivals.

En el còmput global, la Casa de la Vall continua sent el museu o monument gestionat pel Govern més visitat, seguit pel Santuari de Meritxell, la Casa d’Areny-Plandolit i el Museu Nacional de l’Automòbil. L’església preferida dels visitants de l’estiu 2018 ha estat la de Sant Joan de Caselles, a Canillo. Pel que fa a les visites als altres equipaments, museus i monuments de gestió comunal, la xifra global ha estat de 37.717 visitants, 1.622 menys que al 2017, que va ser de 39.339 visitants.

En referència a la gestió mixta, cal destacar la Fundació Museu Andorra, que té com a missió la gestió i la promoció de l’art i la cultura organitzant mostres amb obres procedents de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, per tal de ser exposades al Museu Carmen Thyssen Andorra. La fundació està regida per un Patronat, presidit per la ministra de Cultura, Olga Gelabert, i amb la vicepresidència de Carmen Thyssen-Bornemisza. El Centre de la Natura de la Cortinada és un altre equipament de gestió mixta, el qual gestionen el comú d’Ordino i el ministeri de Medi Ambient.