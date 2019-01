Laia Sanz i Ivan Cervantes participaran a la Bassella Race

La Bassella Race 2019 comptarà amb un total de 1.250 pilots. Ja s'ha tancat la inscripció per a l'edició d'enguany, que comptarà novament amb una xifra de participants que confirma la cita alturgellenca com la carrera d'enduro més multitudinària de l'Estat. Segons els organitzadors, amb aquest nombre d'inscrits, "l'espectacle està més que assegurat.

La Bassella Race se celebrarà aquest cap de setmana (1, 2 i 3 de febrer) i marca l'inici de la temporada off road. La categoria ProXtreme s’ha limitat enguany als 50 millors, que disputaran la carrera espectacle del dissabte a la tarda. Entre aquests experts en enduro extrem destaquen noms com ara Alfredo Gómez (Husqvarna), Taddy Blazusiak (KTM), Manuel Lettenbichler i també el surienc Josep Garcia (KTM), campió del món d'enduro l'any 2017.

Aquest grup de pilots també correrà diumenge amb els Pro, tot formant així una graella de 300 pilots, amb la presència de guanyadors d’edicions anteriors, com són Aaron Bernárdez, Ivan Cervantes, Cristóbal Guerrero i Robert Kvastrom, al costat de cares conegudes entre les quals destaca Laia Sanz, que serà a Bassella just després d'haver finalitzat el Dakar en un excel·lent 11è lloc absolut i d'haver-ne estat novament la guanyadora femenina,



La resta de pilots, 950, competiran en la carrera amateur, dividits entre la categoria Friends (30, 40, 50, 60, classic i Women) i els Fans, que només donen la volta al recorregut durant la jornada de dissabte sense competir. Precisament, un dels atractius de la Bassella Race és la possibilitat de veure córrer junts aficionats de qualsevol nivell amb grans pilots d'àmbit internacional. A banda dels inscrits, la competició també atrau milers d'acompanyants, familiars i aficionats al motor en general, que per un cap de setmana coverteixen Bassella en la capital de l'enduro.