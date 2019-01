L’Andorra Shopping Festival atrau un 12% més de visitants que el 2017

El Ministeri de Turisme era «optimista» i preveia que la celebració de l’Andorra Shopping Festival del passat mes de novembre –de l’1 a l’11– atrauria un 4% més de visitants que l’any anterior. Finalment, les expectatives es van veure superades i es va arribar al 12%, el què suposa un total de 278.106 persones. El ministre de Turisme, Francesc Camp, va destacar que, per països, els visitants de França van representar un 15,8% –les previsions els marcaven en un 5,2%–, mentre que els espanyols es arriben a un 9,3% –quan s’havien fixat en un 2,9%–.



Si es desglossen les xifres per tipus de visitants, 196.544 van ser excursionistes i 81.562 turistes. En aquest sentit, Camp va admetre que esperaven una major afluència de turistes francesos –marcada en un increment del 5,5% envers el 2,8% d’espanyols–, però finalment van ser els veïns del sud els que més van venir i van superar en quasi quatre punts els dels nord, 14% i 10,4%, respectivament.

Salvats pel Shopping

Així, l’última edició de l’Andorra Shopping Festival, es va convertir en «una de les millors xifres dels últims anys», segons el ministre de Turisme, les quals van permetre «salvar» tant el mes de novembre com la temporada de tardor «en positiu». Segons les estimacions de Camp, la gran afluència de visitants durant la primera quinzena de novembre va permetre «compensar» les pèrdues causades per la crisi dels Armilles Grogues francesos que en diverses ocasions van tallar la carretera d’accés al Principat pel Pas de la Casa.

Més que compres

Dins el marc de totes les activitats que s’ofereixen durant aquests 15 dies, les més ben valorades pels visitants van ser els concerts de música i el teatre al carrer, les ofertes i promocions dels comerços i els menús gastronòmics de l’Andorra a Taula. Així mateix, les activitats infantils van seguir sent un èxit assegurat, ja que el públic principal és molt familiar. El ministre va reconèixer que «els comerços no poden estar constantment fent promocions», i menys quan s’enllaça l’Andorra Shopping Festival amb el Black Friday, de manera que es valora positivament l’organització d’activitats que vagin més enllà dels descomptes comercials.



Setena edició assegurada

La sisena edició de l’Andorra Shopping Festival es va reafirmar com «l’esdeveniment de referència per dinamitzar l’oferta de country break», en paraules del gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. Aquest anglicisme fa referència a les estades curtes de turisme urbà que normalment s’aplica a grans urbs, i que en el cas d’Andorra «ofereix l’avantatge de poder visitar un país sencer». Budzaku va detallar el pla de comunicació, a través del quals s’ha apostat pels mercats de proximitat. Pel que fa a les xarxes socials, Andorraworld va incrementar el nombre de seguidors en tots els seus comptes, sent Instagram el què més amb un creixement del 3% entre el 16 d’octubre i el 10 novembre. La newsletter exclusiva també va experimentar un índex d’obertura dels correus del 12% –490.000 persones–, quan no s’acostuma a superar el 9%.



Camp també va anunciar que dins el pressupost i el Pla de Màrqueting i Comercial pel 2019 hi ha una partida reservada a la setena edició de l’Andorra Shopping Festival. A parer seu, aquest és «un dels esdeveniments que s’han de dur a terme» i enguany, com sempre, s’ha de celebrar en torn el festiu de Tots Sants. Així i tot, l’última paraula la tindrà el ministre de Turisme que surti de la nova legislatura.