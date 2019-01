Grandvalira obrirà totes les pistes el cap de setmana

Grandvalira segueix acumulant centímetres de neu gràcies a les nevades dels darrers dies; les precipitacions han deixat entre 70 i 80 centímetres de neu nova que han permès obrir pràcticament el 100% de l’estació amb uns gruixos d’entre 45 i 180 centímetres. Actualment es continua treballant per habilitar progressivament la totalitat de les pistes i instal·lacions de cara al cap de setmana, sempre que la meteorologia ho permeti. D’altra banda, si es confirmen les baixes temperatures, l’estació continuarà reforçant la producció de neu de cultiu per, entre altres, condicionar les parts altes del domini afectades pel vent així com les pistes negres i els Snowparks.



Es preveu que els gruixos puguin augmentar, ja que les previsions meteorològiques anuncien més nevades des d’ahir a la tarda i al llarg de tota aquesta setmana.



Forfet únic

A partir del proper dia 1 de febrer, els usuaris podran esquiar a Grandvalira i a Ordino-Arcalís amb un únic forfet. Com a novetat, des d’aquesta temporada, Grandvalira suma Ordino-Arcalís a la seva oferta esquiable; la combinació de les dues estacions permet oferir als esquiadors un producte de neu encara més capdavanter amb més quilòmetres i més experiències.

També còctels

A més, la prestigiosa cocteleria Dry Martini Bar de Barcelona va presentar ahir el còctel Grandvalira, creat per Javier de las Muelas amb motiu de les Finals de la Copa del Món d’Esquí Alpí que se celebrarà de l’11 al 17 de març, als sectors de Soldeu El Tarter. Javier de las Muelas va estar acompanyat davant la presentació a la premsa catalana per Conrad Blanch, Director Executiu de Projectes Estratègics de Grandvalira-Ensisa i Àlex Orúe, director de restauració de Grandvalira-Ensisa.