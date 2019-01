Cinc multes a autocars per no dur equipaments de neu

La Policia va sancionar ahir un total de sis vehicles, dels quals cinc són vehicles pesants, per circular sense l’equipament adequat durant la jornada de nevades al Principat.

Les cinc sancions als autocars —a banda de provocar retencions a la xarxa viària— van sumar una quantitat de 2.500 euros, és a dir, 500 cadascun. Per la seva banda, el turisme que transitava per la carretera sense cadenes ni rodes de contacte haurà de fer front a una multa de 180 euros, tal com estableix el codi de Circulació.

En funció de l’evolució de la climatologia s’intensificaran els controls arreu de les carreteres andorranes. En aquest sentit la Policia també contempla realitzar controls a la frontera en el cas d’assolir la fase groga arreu del territori.

El cap d’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, ja va comunicar dilluns passat que «fins a final de temporada la policia i el serveis de circulació comunals intensificaran i enduriran els controls i es sancionarà a tots els vehicles que no vagin equipats i si s’escau s’immobilitzaran».

Afectacions a la mobilitat

L’Àrea de Mobilitat va anunciar ahir que les vies de doble carril entre la rotonda de Sorribes a la Massana i l’encreuament de Sispony, i entre la rotonda Valira Nova a Encamp i La Bartra, passaran a ser d’un sol carril a partir d’avui.

El canvi de circulació es tracta d’una prova pilot «per reduir les retencions matinals» que afectarà la franja compresa entre les 7 i les 9 del matí.