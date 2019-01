La menor accidentada a Pal segueix ingressada a Sant Pau

Per segon dia consecutiu la menor que el passat diumenge al matí es va accidentar a les pistes d’esquí i posteriorment va ser traslladada a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona continua ingressada, tal com van confirmar des del centre hospitalari a EL PERIÒDIC.

No obstant això, el centre segueix mantenint l’hermetisme respecte al seu estat mèdic actual al tractar-se d’una menor.

L’esquiadora es va accidentar a l’estació de Vallnord Pal Arinsal, concretament al sector de Pal, quan baixava per la pista Transversal –verda– i va perdre el control de tal manera que va accedir a la pista Besurt II –blava–, que la creua, i va acabar col·lisionant amb un arbre a l’alçada de la segona balisa.

La menor, un cop estabilitzada, va ser traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on el primer diagnòstic del centre hospitalari ja va determinar que tenia una clavícula i el fèmur trencats, així com un traumatisme cranioencefàlic, motiu pel qual va ser traslladada també en helicòpter fins a Barcelona.