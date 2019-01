La Massana i Sant Julià s’uneixen per fomentar la lectura dels petits

La Biblioteca Comunal Antoni Morell de la Massana es va afegir ahir a «Nascuts per llegir», un esdeveniment que té com a objectiu fomentar la lectura entre els més petits de la casa i que fins ara era únicament organitzat per la Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria, tal com va informar l’ANA.

Ara aquest projecte conjunt pretén sumar forces amb l’objectiu d’oferir una programació molt més extensa i completa que en anys anteriors per als infants.

Josep Roig, conseller de Cultura lauredià, va fer especial èmfasi en què «un dels objectius és estimular la imaginació dels més petits i crear una relació entre el seu món i el que els envolta».

«Nascuts per llegir» ja porta a les seves espatlles 23 edicions, i des de l’any 2007 celebra dues edicions anuals. El seu creixement es fa notar, sobretot en els darrers anys. Durant el 2016 el nombre d’assistents va ser de 536, mentre que el 2017 es va incrementar fins als 571, i el 2018 va arribar als 811 participants, cosa que va fer que en alguns casos s’haguessin de doblar sessions. Per aquest 2019, tenint en compte la suma d’esforços entre les institucions, les expectatives són, segons Josep Roig, «molt bones».

La consellera de Cultura de la Massana, Jael Pozo, va descriure aquest projecte d’unió com «una suma de sinergies que permetrà sumar recursos» i va recalcar que «els comuns, treballen per garantir el benestar dels ciutadans». Pozo també va manifestar que «és molt important el foment de la lectura, sobretot en els més petits, ja que si no, en un futur, no tindrem lectors adults». La consellera va concloure assegurant que «és molt important que els infants coneguin diferents espais del país».

Per la seva banda, Elisabet Gil, responsable de la biblioteca laurediana, va informar que «es tracta d’un esdeveniment que és gratuït, però que tot i així és molt important que aquells interessats en assistir a «Nascuts per Llegir» realitzin una inscripció prèvia a través del web, a causa de la gran afluència d’infants que es preveu». Pel que fa a la programació, la primera activitat fou aquest dissabte passat amb «La granja no s’adorm» a càrrec d’Ada Cusidó, on s’explicava, de forma didàctica i sempre amb el focus cap als més petits, com viuen els animals en una granja.

D’altra banda, el responsable de la Biblioteca Antoni Morell de la Massana, Xavier Álvarez, va confiar plenament amb aquesta suma d’esforços i va afegir que «el fet de compartir contactes, econòmicament es nota». A més, Álvarez també va ressaltar que «totes les sessions, de la programació, el que pretenen és despertar el gust dels més petits per la lectura.