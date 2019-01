Les feministes lamenten la creació d’una associació pro-vida

Tot i que la creació del grup provida es troba en un estat «molt embrionari», segons un dels seus impulsors, Simó Duró, compta amb el consens suficient per fer-lo realitat. Les feministes respecten qualsevol iniciativa que sorgeixi de la societat civil, però consideren que suposa una trava més per reclamar els drets de les dones i que neix com a conseqüència de l’auge del moviment feminista.

«Cadascú és lliure de fer el que vulgui, però em costa d’entendre la gent que es mobilitza per treure els drets dels altres, en aquest cas de les dones», va afirmar la presidenta d’Acció Feminista, Antònia Escoda, a la vegada que va recalcar que, lluny d’obligar algú a actuar d’una manera determinada, el col·lectiu feminista defensa uns drets i després «cadascú pot decidir què vol fer», va recordar.

Per la presidenta d’Stop Violència, Vanessa M. Cortés, la creació del grup provida és una conseqüència directa de l’embranzida que el moviment feminista ha agafat al Principat darrerament. «Davant de la nostra insistència per despenalitzar l’avortament, estan sortint tots els dinosaures de l’armari. No volen perdre el privilegi de manar sobre el cos de les dones», va manifestar. Tot i així, no creu que representi una «amenaça» per a les dones, sinó que «donarà més força al moviment feminista».

Més neutral es va mostrar l’Associació de Dones d’Andorra. La creació d’aquest grup «obre el debat i pot ser un interlocutor més», va declarar la seva presidenta, Montse Nazzaro, que també creu que «tothom té el dret d’associació i d’opinió.

Posicionament dels partits

Escoda va reiterar que els partits polítics s’han de «posicionar i explicar» les seves propostes sobre els drets de les dones. A més, va sol·licitar que incorporin el manifest feminista i algunes propostes «més concretes» per millorar la vida quotidiana del col·lectiu.