Bartumeu retreu que la inversió estrangera «no ha funcionat»

El president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, va lamentar ahir que la inversió estrangera, un dels projectes estrella del Govern de DA, «no ha funcionat». «M’hauria agradat equivocar-me», va exposar, però des del seu punt de vista el projecte no ha estat fructífer sobretot, per la «inseguretat jurídica». En aquest sentit va reclamar al Govern que faci públiques les estadístiques de quants llocs de treball s’han creat en base a la inversió estrangera i quantes activitats noves, «que vinguin a generar activitat no competitiva, sinó crear llocs nous» s’han generat.



Bartumeu va ser crític, també, amb Actua. «Tota aquesta comèdia de clústers i Actua, està molt bé per fer rodes de premsa, però haurien d’ensenyar algun dia quantes empreses s’han creat en base a aquesta grandíssima propaganda», va etzibar, desitjant que «tant de bo fossin moltes, però realitat demostra que no és així i sobretot per un problema de seguretat jurídica».

Propostes CEA

Justament ahir Bartumeu i el candidat de la formació a cap de Govern, Josep Roig, van valorar les propostes que la CEA ha fet arribar a tots els partits que preveuen presentar-se a les eleccions. Segons van explicar, comparteixen la necessitat d’apostar per la diversificació econòmica per tal de «millorar el benestar de les persones». Roig, de fet, va remarcar que és una qüestió «de supervivència» perquè si no «el país està abocat a la fallida».



A diferència de la CEA, però, que centra la proposta a fer créixer el PIB, el president de la formació va deixar clar que la seva idea és «treballar per acabar amb les dues andorres i la fractura social existent». Tot i així, sí que veuen amb bons ulls que la diversificació passi per potenciar sectors com el tecnològic, el benestar o la indústria cultural.



Amb tot, el candidat del partit va deixar clar que perquè tot això es pugui materialitzar cal que estigui vinculat «a un bon acord d’associació amb la UE» perquè considera que no es pot pretendre atraure inversió estrangera estant «descontextualitzat d’Europa» i, en segon lloc fer «una reforma veritable de l’administració pública» que simplifiqui els processos, impulsi l’administració electrònica i comporti models de col·laboració entre el sector públic i el privat.

Eleccions

D’altra banda i pel que fa a la configuració de les candidatures de cara a les eleccions generals, els progressistes van reiterar que no han rebut cap proposta per part dels liberals per poder arribar a formar una coalició a tres bandes. En el cas de les llistes territorials, va insistir que s’està treballant per formar candidatura a totes les parròquies a excepció de la Massana i Canillo i tenint en compte «l’especificitat de Sant Julià». Justament sobre aquesta darrera parròquia Roig va afirmar que no hi ha novetats sobre la possibilitat de repetir la fórmula d’una plataforma com Laurèdia en Comú.



Igualment, Bartumeu va explicar que tenen la voluntat de fer llistes «el màxim de paritàries possible», un fet que els està complicant i fent allargar una mica més la feina, ja que «incorporar dones planteja dificultats en relació a la conciliació de la vida laboral i familiar».