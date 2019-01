Les adjudicacions de més de 7.500 euros l’any s’hauran de fer públiques

El conseller d’UL-IM, Carles Naudi, va informar ahir que fruit del treball en comissió li ha estat acceptada una de les esmenes presentades a la llei del pressupost 2019 que comportarà que totes aquelles adjudicacions de contractes a un mateix empresari que al cap de l’any sumin més de 7.500 euros s’hauran de fer públiques «pel principi de transparència i publicitat». Naudi va destacar la fita afegint que la mesura també afectarà Andorra Telecom i Andorra Turisme.



D’altra banda, va lamentar que no hagi rebut suport «per enèsima vegada aquesta legislatura» la proposta per rehabilitar Casa Parramon de la Massana i poder-li donar un ús. Així, va desvelar que havia proposat incloure una partida al pressupost per destinar-la a fer habitatges per a les persones amb necessitats socials, però DA no els ha donat suport.



Sí que s’incrementarà la partida per polítiques d’igualtat i per al pla oncològic nacional i es destinaran 20.000 euros a la formació del professorat de l’escola andorrana. Tampoc van rebre suport les esmenes per donar més diners a tot allò referent a l’acord d’associació.