Albicy i Jelínek, recuperats per enfrontar-se al Cedevita Zagreb

Després d’aconseguir la setmana passada l’accés als quarts de final de l’Eurocup, el MoraBanc rep avui al Cedevita Zagreb a les 20 hores al Poliesportiu. A priori, podria semblar un partit irrellevant perquè els croats ja no es juguen res i perquè els d’Ibon Navarro ja han fet els deures i han aconseguit classificar-se. Però és tot el contrari: el MoraBanc encara no sap si serà primer o segon de grup i aconseguir ser campions implicaria tenir el factor pista a favor, una situació que pot donar un avantatge considerable als tricolor, sobretot si tenim en compte que a casa han fet partits brillants, on han aconseguit mantenir-se imbatuts fins al dia d’avui.

Així, si els andorrans acabessin en primera posició, el tercer partit –en cas d’haver-se de disputar–, se celebraria a casa. Per aquest motiu, tot compta, i avui, tampoc es pot fallar si es vol arribar encara més lluny en aquesta competició on els del Principat estan mostrant la seva millor versió. En aquest sentit, Andrew Albicy i David Jelínek estan pràcticament a punt per jugar i, encara que amb algunes molèsties, avui podrien tornar a la pista, però dependrà de les sensacions que els jugadors tinguin fins al darrer moment.

D’aquesta manera, davant es trobaran al Cedevita de Zagreb, un rival que ha perdut tots els partits del Top16 i que per tant, està eliminat. Però de ben segur que, sense pressió, voldran donar una sorpresa i jugaran a màxima intensitat per maquillar la classificació. A més, voldran seguir oferint una bona imatge després de guanyar a l’Estrella Roja de Belgrad i a l’Splitz a la lliga adriàtica.

L’entrenador tricolor va explicar ahir que perdre a la primera volta contra el MoraBanc «ja els va suposar una baixada» i que «per veure el seu nivell, s’ha de veure com juguen a la seva lliga domèstica, on estan molt sòlids, a més compten amb jugadors molt importants com Cobbs, Cook o Pullen». «S’han quedat massa d’hora fora del Top16», reiterava.

Així mateix, va recordar que «estem lluitant per ser primers» i que «s’ha de ser llest perquè la diferència de punts no només és bona per aquesta fase sinó per, si Déu ho vol, pels següents encreuaments». En aquesta línia, va asseverar que «el rival que ens puguem trobar no és tan important com el factor pista», «algun dia perdrem, però encara no ho hem fet», afegia. Per un altre costat, Navarro va comentar que «amb les absències que ha tingut l’equip, altres jugadors han tingut més minuts i han jugat en altres posicions, un fet que ha repercutit en la seva confiança». «Han fet un pas endavant, han mostrat més responsabilitat i l’equip ho ha notat, hem estat més sòlids darrere», aclaria.

Per altra banda, Reggie Upshaw va comentar que, de cara al partit d’avui, «hem de jugar molt concentrats per guanyar el partit perquè si no sabem el que pot passar» i que «sabem que ells no es juguen res, un fet que pot ser perillós per a nosaltres».

Pel que fa a la seva situació personal, va indicar que «en els darrers partits m’estic sentint bé i amb més confiança». «Tinc l’ajuda dels meus companys i dels entrenadors per intentar jugar agressiu i físic a la pista, es tracta de fer el que puguis per ajudar l’equip a guanyar», concloïa.