Després de la primera volta de la Lliga Endesa, Dylan Ennis lidera les votacions del Premi MoraBanc, trofeu que decideix el jugador més solvent de la competició. Les puntuacions s’han revelat un cop acabar aquest primer tram de la temporada. En aquest sentit, el premi es decideix amb els vots dels aficionats durant els partits de la lliga regular.

D’aquesta manera, després de 17 partits, Ennis suma 193 punts, 14 més que el base Andrew Albicy que és segon a la taula classificatòria. Així mateix, l’italià Miki Vitali es troba en tercer lloc, amb 70 punts. En aquesta línia, Ennis ha estat el jugador més valorat en cinc jornades mentre que el francès i l’italià ho han estat en tres jornades.

Per un altre costat, el canadenc ocupa també una posició important a les taules de l’ACB. Pel que fa al rànquing de la competició, és el 15è jugador més ben valorat, amb un total de 242 punts acumulats en 18 partits, és a dir, 13,4 punts de mitjana per matx.

En anotació, Ennis és el cinquè màxim anotador de la lliga, amb 263 punts en 18 partits, xifra que suposa una mitjana de 14,6 punts per enfrontament. Destaca també la posició d’Ennis en tirs lliures durant els 18 partits que ha disputat, amb 62 cistelles aconseguides de 80 intentades, xifra que suposa un encert del 77,50% per duel i 3,41 tirs lliures per matx. Finalment, cal recordar que és el 10è jugador que més faltes ha rebut a l’ACB –68, 3,78 per duel–, el 10è que més minuts ha disputat –470,28, 26,08 per matx– i, per contra, el segon que més taps ha rebut, amb un total de 15, 0,83 per enfrontament.

Cinquena edició

Aquesta és la cinquena edició del Premi MoraBanc al jugador més solvent que promou el banc amb la votació dels aficionats. En la primera temporada el premiat va ser David Navarro, en les dues següents el premi se’l va emportar el georgià Giorgi Shermadini i l’any passat el vencedor va ser Jaka Blazic.