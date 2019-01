Lorenzo tanca el seu negoci de manera molt discreta

L’aventura empresarial a Andorra del pilot mallorquí de MotoGP, Jorge Lorenzo, ha arribat al seu final. Després de dos anys d’haver inaugurat el museu - espai World Champions by 99, aquest mes de gener va tancar les portes.

Així, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la decisió es va prendre per decisió del pilot, a causa de la inviabilitat del projecte, que no ha resultat rendible. En aquest sentit, Lorenzo té problemes fiscals al Principat, ja que el mes d’octubre va rebre un avís a través del BOPA, en nom de la secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals del ministeri de Finances. Malgrat això, aquest fet no tindria res a veure amb el negoci, ja que la decisió estava presa amb anterioritat

En aquest sentit, la poca promoció del projecte o la seva ubicació, per exemple,ja feien preveure que aquest fet, tard o d’hora, passaria. Des d’un principi, el local no va complir els objectius esperats, encara que semblava una iniciativa prometedora. Ara fa dos anys, el pilot va inaugurar aquest museu amb peces de col·leccionista, que a la vegada era un local de restauració, on es venia merchandising i es podien seguir alguns esdeveniments per televisió. La presentació va ser amb un gran acte, amb un ressò mediàtic molt important i amb una gran quantitat de personalitats del sector, però es va quedar en allò i no va tenir l’èxit previst.

Era un espai de 400 metres del qual ara ja no queda rastre del seu contingut. El local està buit i només hi ha un cartell en el qual s’informa que la botiga «tanca de manera permanent a partir del dia 7 de gener». El tancament va ser immediat, sense anunci a les xarxes socials i sense cap comunicat, de manera sobtada i sense voler obtenir el ressò que un dia va protagonitzar.