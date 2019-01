Naudi segueix insistint en un clúster motociclista

Carles Naudi, conseller d’UL-ILM, segueix insistint en la construcció d’un circuit de terra per atreure pilots professionals, de manera, que per segon any consecutiu, ha fet una proposta per fer un estudi per analitzar la viabilitat econòmica d’un circuit d’entrenament de motociclisme, una iniciativa que, en la tramitació de la comissió de finances i pressupost del projecte de llei del pressupost pel 2019 i de les seves esmenes, ha rebut el suport de la majoria de DA i d’SDP amb l’abstenció del PS.

En aquest sentit, segons va explicar Naudi, és «un projecte de molt interès i amb un revulsiu econòmic», que «és de gran interés», però «temem i pensem que pot tornar a quedar al calaix, com va passar l’any passat, en el fet que DA va donar suport a un estudi que encara no s’ha realitzat». «Aquest hauria de permetre la consolidació d’un clúster de molta projecció que generaria molts llocs de treball», insistia.

D’aquesta manera, volien convertir la parròquia en atractiva per a esportistes internacionals, promovent la iniciativa privada per a la creació d’un circuit de terra. En aquest context, cal recordar que molts pilots del país han destacat la importància que tindria una iniciativa d’aquesta mena.

Per altra banda, una altra esmena que s’ha acordat és la de dotar amb 25.000 euros l’SkyRace Comapedrosa, una prova que fins ara mai havia rebut una partida econòmica ni del govern ni d’Andorra Turisme.