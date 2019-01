Estévez acaba 12a a Val Thorens per la ‘photo-finish’

El Shopping Festival no ha salvat les pèrdues del Pas

En la primera ronda, Estévez,vha passar juntament amb la suïssa Sophie Hediger, segona posteriorment en la final. En quarts de final, li va tocar amb l’austríaca Katharina Neussner, la guanyadora després en la final i Hediger. L’andorrana va sortir malament i se situava tercera. Així, va anar recuperant terreny perdut i a l’última part va aconseguir avançar, però la segona posició en què lluitava Estévez es va decidir amb la photo-finish, on no va aconseguir superar la ronda. A més, va sumar 110 punts de Copa d’Europa que en fan un total, en aquesta temporada, de 580. Estévez és 16a a la general de la Copa d’Europa.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació