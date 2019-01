Els equips ja tenen noves dates per competir

El Shopping Festival no ha salvat les pèrdues del Pas

Així, pel que fa a la Lliga Multisegur Assegurances, la tretzena jornada s’ha ajornat per aquest diumenge i cada una es disputarà una setmana més tard. En el cas de l’FC Andorra de Gerard Piqué, que s’havia d’estrenar a casa, el duel serà previsiblement el 2 de març, la primera data disponible en el calendari. Finalment, el partit de rugbi del VPC contra el Lézat es disputarà el 10 de febrer.

A causa de les fortes nevades de la setmana passada que van paralitzar el país, tots els compromisos dels equips de futbol i de rugbi es van haver de suspendre i van haver de buscar noves dates que ja es coneixen. A més, tots els equips han patit molts problemes per entrenar, ja que no han trobat instal·lacions disponibles a causa de la neu.

Per El Periòdic

