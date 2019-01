Duró també critica que la pujada de les pensions sigui selectiva

El president de la Federació de la Gent Gran, Simó Duró, ahir va criticar en declaracions a aquest rotatiu que la mesura d’urgència del Govern sobre l’increment del 3,2% en les pensions «faci una tria quan tothom hauria de sortir-ne beneficiat». L’Executiu ja va especificar que s’aplicaria només a aquelles persones residents al Principat sempre que no arribin al salari mínim quan s’hagin cotitzat més de 25 anys. «Si la gent no ha cotitzat és per moltes circumstàncies, des de mares que s’han passat anys cuidant els seus fills per tirar-los endavant fins a treballadors que van col·laborar amb els seus patrons perquè poguessin estalviar-se pagar la CASS», va argumentar el representant del col·lectiu tot insistint que «uns i altres han pecat, però el que cal ara és regularitzar-ho».

Sense entrar a parlar de xifres, Duró va reconèixer que hi ha uns quants pensionistes que resideixen a fora del Principat i, per tant, no es podran beneficiar d’una mesura que, des de Progressistes-SDP, ja van qualificar de «discriminatòria». «Es pretén augmentar únicament les pensions dels jubilats que resideixen aquí mentre que aquells que han marxat –o han hagut de marxar pels augments dels lloguers i del cost de la vida– als seus països d’origen no tindran cap increment extraordinari en la seva pensió», van tornar a assenyalar ahir en roda de premsa, com ja havien fet el dia anterior en un comunicat.

Reclam històric

El president de la federació va aprofitar per recordar un cop més que el col·lectiu no renunciarà a la petició de la tretzena paga malgrat que el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, descartés aquesta opció la setmana passada en la sessió de control del Govern al Consell General. «Mai no ha arribat tot i que es tracta d’una demanda que la federació ha anat reiterant des de fa més de deu anys», va reivindicar Duró.

Espot va explicar que implementar la tretzena paga per als pensionistes que cobren menys del salari mínim tindria un cost de 4,2 milions d’euros aquest any i que la quantitat s’enfilaria fins als 8,5 milions d’aquí a 20 anys. Per això, va rebutjar una mesura que, en el seu parer, «anticiparia un desequilibri a la branca de jubilació de la CASS» i va sostenir que la millor és la proposta del Govern d’anar incrementant de manera progressiva, per sobre de l’IPC, les dotze mensualitats existents. Concretament, apujaran un 3,2% les pensions contributives (jubilació, viduïtat i invalidesa) de tothom qui hagi cotitzat com a mínim 25 anys, estigui per sota del salari mínim i resideixi al Principat.

Duró va indicar que aquesta mesura d’urgència «no es correspon al que havíem reclamat» i, malgrat voler esperar a la valoració de la federació en la propera trobada, ja va avançar que «aquest increment és insuficient i no s’adapta a les necessitats del col·lectiu». «Moltes persones cobren pensions de 60, 100, 200 o 400 euros; per ser dignes no haurien de baixar dels 1.200 euros», va reclamar el president de la federació, que de seguida va afegir: «I d’aquí quatre anys aquesta quantitat pot ser que sigui insuficient i hagi de ser de 1.500 euros».

Més equitat

El president de la Federació de la Gent Gran va reclamar «més equitat per al col·lectiu en el pressupost». Tot manifestant que en el projecte de l’exercici d’enguany «aparantment no existeix», Duró va emplaçar la resta de grups polítics a «fer una prova de generositat i indicar als programes electorals la quantitat del pressupost que ells destinarien al col·lectiu per tal de poder assolir aquest objectiu».